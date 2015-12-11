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​Готовить к честной жизни
Олег ТАРАН

Это мероприятие, направленное на реинтеграцию бывших осужденных в общество как законопослушных граждан, организовало главное надзорное ведомство страны, а соорганизаторами выступили Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, Верховный суд, МВД, Правовой совет при партии «Нур Отан», офис ОБСЕ в Астане и Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

О теме предстоящего форума журналистам рассказали начальник департамента по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Серикбай Еримбетов, заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Мейрам Аюбаев и эксперт проекта по поддержке судебной реформы в Казахстане, член Общественного cовета по обеспечению законности при ГП РК Сауле Мектепбаева.

С. Еримбетов напомнил, что темами двух предыдущих форумов были «Вместо тюрем – пробация и электронные браслеты» и «Занятость в колониях». Тема третьего – «Ресоциализация: ты нужен обществу!». Данный проект направлен не только на структурно-организационные преобразования, его цель – изменить отношение общества к нашим оступившимся гражданам. Это важно и для государства в целом, поскольку тема форума, производная от Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, провозглашенных Главой государства. Спикер подчеркнул, что 33-й шаг данного плана как раз и предусматривает выстраивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, находящихся на учете служб пробации, то есть системы ресоциализации. С. Еримбетов выразил уверенность, что форум придаст серьезный импульс созданию такой системы в Казахстане.

В свою очередь М. Аюбаев привел следующие цифры. На 1 декабря 2015 года произошло снижение «тюремного населения» на 8 192 осужденных по сравнению с 1 декабря 2014 года. А число трудозанятых граждан в местах лишения свободы возросло с 50% до 54% от общего числа, и планируется довести этот показатель до 75%. Все это, по словам М. Аюбаева, свидетельствует о том, что задачи предыдущих форумов выполняются, и это дает надежду на то, что и работа в рамках выполнения задач III форума будет результативна. Тем более что, по словам спикера, здесь будет присутствовать солидная группа экспертов, которые помогут выработать конкретные шаги по ресоциализации осужденных.

С. Мектепбаева отметила, что форум посвящен наиболее маргинальной и социально уязвимой части общества. И то что в работе III форума будет рассматриваться ресоциализация, говорит о том, что в рамках «тюремной реформы» удалось достичь такой ситуации, когда принимаются серьезные меры не только для улучшения жизни осужденных в местах лишения свободы, но и после их освобождения. И то что данное мероприятие проводится государственными органами на постоянной основе, – это одно из достижений, которое будет способствовать его эффективности и позитивным результатам. 

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