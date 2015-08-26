Готовить профессионалов Свежий выпуск 444 Абзал КАМБАР

Генеральный секретарь федерации отметил важность центров и их полного функционирования. В свою очередь технические директора доложили о проблемных вопросах во взаимодействии с клубами, а также относительно инфраструктуры. По итогам совещания принято решение назначить Владимира Белявского куратором проекта создания и функционирования футбольных центров, а также разработать единый документ, регламентирующий подготовку профессио­нальных футболистов.

Стоит отметить, что футбольные центры начали открывать с 2012 года. На данный момент они функцио­нируют в 14 городах Казахстана. В скором времени ожидается открытие еще 2 таких структур – в Актау и Петропавловске.



