Готовить специалистов для атомной энергетики

Энергетика
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

На базе Института ядерной физики (ИЯФ) Агентства РК по атомной энергии прошло торжественное открытие учебного класса, в котором будет проводиться практическая подготовка специалис­тов для отрасли при помощи симулятора малого модульного реактора (ММР).

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Это событие стало возможным благодаря участию Казахстана в программе FIRST Государственного департамента США с 2022 года. Казахстан стал первым партнером программы из стран Центральной Азии. Проект реализуется при участии американских компаний Holtec International и WSC⁄Curtiss-Wright, а также Международного научно-технического центра.

Открывая церемонию, генеральный директор ИЯФ Саябек Сахиев рассказал об истории института, его достижениях, роли в развитии новых технологий:

– За 70-летнюю историю институт прошел весь путь от фундаментальных исследований до производства готовой продукции. В настоящее время ИЯФ является единственным НИИ Казахстана, выполняющим полный цикл научных и опытно-конструкторских работ, занимая ведущие позиции внутри страны и за ее пределами. Здесь имеются 12 базовых ядерно-физических установок, среди которых два исследовательских реактора, семь ускорителей электронных протонов и тяжелых частиц. В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, именно на таких реакторах нужно готовить кадры для атомных электростанций. На базе трех учебных центров, ранее открытых в ИЯФ, подготовлено более пяти тысяч специалистов для экономики Казахстана и стран Центральной Азии. Создание на базе института учебной площадки по технологиям маломодульных реакторов, класса симулятора ММР является логическим продолжением этой работы. Кроме того, в институте идет подготовка аудитории для обучения студентов старших курсов специальности, связанной с атомной энергетикой.

В ходе церемонии открытия было озвучено приветствие от имени минист­ра науки и высшего образования Сая­сата Нурбека. На мероприятии также выступили заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Асет Махамбетов, исполнительный директор Международного научно-технического центра Карина Ангелиева, генеральный консул США в Алматы Питер Кауфман, представители атомной промышленности и научного сообщества.

Как отметил в обращении к участникам Питер Кауфман, это событие знаменует новую главу в двустороннем сотрудничестве в сфере мирного атома и приближает нас к будущему, в котором американские ММР смогут помочь Казахстану удовлетворить растущий спрос на энергию при соблюдении высочайших стандартов ядерной безопасности, защищенности и нераспространения.

В учебном классе практическую подготовку смогут проходить как студенты профильных специальнос­тей, так и инженеры, исследователи и другие специалисты атомной отрасли. Симулятор позволяет изучать принципы работы малых модульных реакторов и их систем, а также отрабатывать процедуры управления, предус­мотренные программной моделью. Новая учебная площадка позволит расширить возможности взращивания кадров для атомной энергетики Казахстана. В перспективе комплекс может использоваться для обучения специалистов из других стран Центральной Азии.

В рамках мероприятия состоялась панельная сессия «Атомная промышленность и развитие кадрового потенциала в Казахстане». Ее участники обсудили вопросы подготовки квалифицированных специалистов и развитие компетенций, необходимых для успешного функционирования отрасли.

#энергетика #атом #Институт ядерной физики

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