В ходе семинара бизнес-тренеры палаты провели мастер-класс по вопросам разработки бизнес-планов колледжей и долгосрочных планов развития профессионально-технических учебных заведений. Соответствующие программы призваны расширить материальное обеспечение и укрепить связи образовательных центров и работодателей. Намерена содейст­вовать региональная Палата предпринимателей и в развитии более тесного и плодотворного партнерства колледжей и бизнеса, в том числе передаче предпринимательским структурам в корпоративное и доверительное управления профессионально-технических учебных заведений.