В мире
Готовиться к новым пандемиям призвал глава ВОЗ
Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.

Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, он отметил: "Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия". Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо "сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи".

Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на "вакцинное неравенство и вакцинный национализм", из-за которых увеличивается "разрыв между странами с высокими и низкими доходами". По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на 10 государств мира. В то же время у большинства стран с низкими доходами "по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население".

"Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года", - сказал гендиректор. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать "дополнительно 250 млн доз вакцины".

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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