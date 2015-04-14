Готовится прорыв на ринге Свежий выпуск 639 Юрий ЛИФИНЦЕВ

– Мы хотели сразу после окончания работы исполкома провести пресс-конференцию, в которой приняли бы участие новые, только что избранные вице-президенты ASBC, – заметил Серик Конакбаев. – Но, как видите, заседание несколько затянулось, за выборные места идет жесткая конкуренция между представителями разных стран, и потому мы несколько выходим из намеченного графика.

Сегодня азиатские страны все более активно включаются в работу конфедерации. Наши коллеги видят, что в мировом боксе происходят большие изменения, что азиатскую конфедерацию возглавили новые люди.

Они верят, что дальнейшая работа ASBС будет более активной и справедливой. Я понимаю делегатов из разных стран: все они имеют и богатое прошлое в ранге спортсменов, и опыт работы в статусе функционеров. В такой ситуации многим из них хочется проявить себя еще ярче, войти в состав руководящего ядра Азиатской конфедерации бокса.

Да, бюджет ASBС не слишком велик, но мы готовим новые программы для развития и популяризации бокса в азиатском регионе. Вы прекрасно знаете, что Международная федерация бокса (AIBA) запустила и успешно реализует такие крупномасштабные проекты, как WSB и APB, все направлено на то, чтобы бокс стал самоокупаемым.

Мы тоже ищем новые подходы к этой проблеме, и в июле в Катаре на исполкоме должны доложить свое видение, озвучить программу дальнейшей деятельности. А уже исходя из этого просчитать, какие нам нужны деньги на осуществление задуманного.

11 апреля, накануне заседания исполкома, наши зарубежные гости посетили Всемирную академию бокса, расположенную в Талгарском районе Алматинской области. Впечатления у наших друзей потрясающие, но... Мы отдаем себе отчет в том, что используются мощности академии пока еще не так, как хотелось бы. К слову, и руководство AIBA не совсем довольно отдачей академии.

Поставлена новая и весьма непростая задача – чтобы Всемирная академия бокса работала непрерывно, функционально была действительно широкого профиля. Сегодня Международный олимпийский комитет совместно с AIBA выделяют стипендии на поддержку талантливых боксеров, которые живут в бедных странах, – в Азии, Африке, Южной Америке. В связи с этим нам нужно решать такие вопросы, как выдача зарубежным атлетам годовых виз, чтобы они без ограничений по времени могли жить и тренироваться в нашей академии.

Другой вопрос – финансовый. Я думаю, что с его решением Всемирная академия бокса, начиная с июня 2015 года и вплоть до Олимпийских игр 2016-го, будет загружена полностью.

Сегодня я ставлю перед Азиатской конфедерацией задачу – поднять качество бокса на континенте. А путь для этого только один – подготовить хороших тренеров. Казахстанская федерация бокса, например, в этом направлении поменяла всю программу, всю систему работы. И результаты налицо, сегодня во всем мире признают, что наша федерация – лидер в боксе. Этим опытом мы хотим поделиться со всем азиатским регионом.

Азия – самый густонаселенный регион мира, спортивный потенциал здесь огромный. Мы хотим, чтобы на Олимпийских играх представительство нашего континента было более полным, существенным. Будем проводить семинары для тренеров с присуждением им первой, второй и третьей звезды. То же самое касается судейского корпуса и его обучения. Программ очень много, я вам называю только некоторые из них. А на сколько у нас хватит сил, знаний, усидчивости в достижении намеченного, можно будет судить некоторое время спустя.

К сожалению, в Алматы приехали не все делегации из стран Азии. А по новой конституции выборы вице-президентов конфедерации проводятся только на Генеральной ассамблее ASBC. В числе отсутствующих, увы, оказались и некоторые кандидаты на пост вице-президента. И потому вместо пяти предполагаемых вице-президентов мы утвердили лишь четверых.

Сейчас отсутствует такая важная долж­ность в регионе Юго-Восточной Азии, о чем можно только сожалеть. Ведь Юго-Восток – не самый ударный район в азиатском боксе, там нам очень нужен грамотный, деятельный координатор. Но по новому уставу, который мы сегодня утвердили, в дальнейшем в ASBC будут лишь два вице-президента. Уже сейчас нужно готовиться к таким изменениям.

...На заседании Генассамблеи Азиатской конфедерации бокса вице-президентами были избраны Юн Сук Чан (Южная Корея), Чунхаваджира Пичай (Таиланд), Орзубек Назаров (Кыргызстан) и Юсуф Али Аль-Казим (Катар).

Поздравив Орзубека Назарова с избранием на этот высокий пост, мы задали ему совсем не праздный вопрос: «А какие преференции этот пост может принести вашей стране?» Наш старый знакомый, когда-то жестко соперничавший с Сериком Нурказовым, ответил, не задумываясь:

– Ну, во-первых, это повышение престижа Кыргызстана на международной арене. Достаточно сказать, что в нашей стране спортивных функционеров такого уровня, имея в виду занимаемый пост, доселе не было. Думаю, что теперь боксерам легче будет проводить дома какие-то мероприятия азиатского масштаба – исполкомы ASBC, тренерские, судейские совещания, международные турниры. Надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Казахстанской федерацией бокса, соседями из других стран.



