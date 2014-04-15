Экономика
Готовится закон в поддержку инвестиций

В Казахстане планируется принятие нового закона, который будет направлен на привлечение очередной волны инвестиций.  Документ предусматривает ряд серьезных преференций для инвесторов, о чем вчера на брифинге в Астане сообщил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев. На­дежды на возобновление добычи на Кашагане в текущем году могут не оправдаться, заявил вчера на брифинге в Астане министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, хотя два месяца назад он докладывал о том, какие именно доходы должен получить к концу года бюджет страны от продажи кашаганской нефти.

Напомним, что из-за утечек на трубопроводах, соединяющих месторождение с перерабатывающим комплексом «Болашак», добыча нефти на Кашагане была приостановлена осенью прошлого года. По мнению экспертов, спешка в возобновлении производства из-за большого риска экологического урона здесь неприемлема.

– Поэтому сегодня, с учетом возникших обстоятельств, Правительство намерено провести переговоры с крупными недропользователями по возможному увеличению добычи и экспорту нефти на других месторождениях. Речь идет об объеме не менее 1,5 миллиона тонн нефти, – сказал Ерболат Досаев, выступая на брифинге.

Несбывшиеся ожидания от этого «козырного проекта» и затишье в открытии новых мес­торождений несколько снизили поток инвестиций в республику. По словам министра, в настоящее время в Казахстане планируется принятие нового закона, который будет направлен на привлечение новой волны инвестиций. Напомним, что такую задачу поставил перед Правительством Глава государства. Документ будет представлен в Парламент до 1 июня текущего года.

Как заметил Ерболат Досаев, законопроект предусматривает новый формат инвестиционных контрактов с инвесторами. В нем будут прописаны конкретные меры государственной поддержки.

– Во-первых, предполагается ввести компенсацию до 30% инвестиционных затрат со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию. Во-вторых, инвесторы будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога. В-третьих, инвесторам со стороны национальных холдингов и компаний, а также госучреждений будут обеспечены долгосрочные заказы на товары и услуги, – перечислил министр.

Кроме этого, по словам Досаева, будет введен принцип «стабильности» законодательства на 10 лет в налоговой и экологической сферах.

– Мы намерены также ввести для удобства инвесторов прогнозируемый долгосрочный тариф. Еще одно новшество в действующий закон – внедрение принципа «одного окна» и создание института инвестиционного омбудсмена», – подчеркнул министр экономики и бюджетного планирования.

До 1 июня текущего года министерство представит на рассмотрение еще один законопроект, который касается легализации финансового капитала и имущества.

– И совсем скоро, к 1 мая, будут внесены предложения по установлению ограничения на снятие наличных средств для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – сообщил Ерболат Досаев.

Выступавший на брифинге председатель правления фонда «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев подробно рассказал о следующей волне программы «Народное IPO».

– В 2014 году планируется продажа в рамках IPO до 10% акций в АО «KEGOC» и около 75% акций в рамках SPO АО «Мангыстауская распределительная электросетевая компания», – уточнил Умирзак Шукеев. Он продолжил, что в 2015 году планируется предложить фондовому рынку до 10% акций в АО «Самрук-Энерго» и АО «КазТемирТранс», 49% акций в АО «КазТрансГаз Аймак», АО «КазТрансГаз-Алматы» и АО «Транстелеком».

В 2016 году ожидается продажа в рамках IPO 10% минус 1 акция АО «НАК «Казатомпром» и АО «НК «Казахстан темир жолы», а также 49% в ТОО «СП «Сернокислотный завод «Казатомпром» после его акционирования.

– Мы постараемся реализовать программу «Народное IPO» в указанные сроки. Однако возможны задержки, так как все будет зависеть от конъюнктуры рынка, а реализация активов – от готовности частного сектора купить предлагаемые активы. Так что сроки и способы приватизации могут в будущем корректироваться, – резюмировал Умирзак Шукеев.

Кульпаш КОНЫРОВА

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