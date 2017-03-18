​Готовится законопроект о НПМ

Кроме того, на заседании под председательством уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова был рассмотрен законопроект об НПМ. Как сообщила пресс-служба омбудсмена, члены Координационного совета также обсудили вопросы, касающиеся текущей работы НПМ, правил и норм проведения специальных посещений и бюджетного администрирования.

Принятые по итогам заседания предложения и решения Координационного совета будут обобщены и направлены членам НПМ и заинтересованным лицам.