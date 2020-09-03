Свежий выпуск
Готовность должна быть стопроцентной
​ Асет Калымов, Алматинская область

В последние дни заболеваемость коронавирусом в регионе, впрочем, как и по всей республике, снизилась до минимальных значений: ежесуточно фиксируется либо 1–2 новых случая, либо вообще ни одного. По данным облздрава, на лечении в инфекционных отделениях находятся 36 человек, в связи с улучшением эпидемиологичес­кой ситуации закрыли 9 провизорных центров. Все эти клиники вернулись к профильному режиму работы и принимают пациентов в плановом порядке.

Вместе с тем успокаиваться рано: по прогнозам отечественных и зарубежных экспертов, следующий подъем заболеваемости COVID-19 намечается на вторую половину осени. На днях в областном акима­те обсудили готовность местной службы здравоохранения ко второй волне
коронавирусной инфекции.

Как доложил заместитель акима области Батыржан Байжуманов, в противоэпидемических мероприятиях задействовано 29 учреждений. Два ковид-центра общей вместимостью более 700 коек принимают тяжелобольных пациентов. Всего к осенне-зимнему периоду, когда обычно наблюдается рост ОРВИ и других вирусных болезней, в регионе будет развернуто 5 тыс. койко-мест.

Так, уже в октябре в Талдыкоргане откроют новую инфекционную больницу, которую оснас­тят лабораториями, кабинетами компьютерной томографии, рент­ген-аппаратом, оборудованием для проведения УЗИ и электрокардио­граммы. В других стационарах закупят дополнительно аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, кислородные концентраторы. Из числа квалифицированных специалистов сформируют реанимационные бригады.

Как сообщалось на заседании, на борьбу с COVID-19 направляются громадные средства: только строи­тельство нового инфекционного модуля обойдется в 7,5 млрд тенге. На приобретение оборудования из местного бюджета выделено еще 6,6 млрд тенге.

Заслушав докладчиков, глава региона Амандык Баталов поручил составить точные данные по нехватке оборудования в реанимационных отделениях и палатах ковид-центров. По его словам, все больницы, задействованные в лечении КВИ и пневмонии, необходимо укомплектовать по самым современным стандартам. Времени до первых холодов осталось немного, поэтому нужно завершить все работы в срок.

Участники встречи обсудили также вопросы кадрового обеспечения лечебных заведений, предоставления жилья выпускникам медицинских вузов. Говорилось также о планах по обновлению автопарка станций скорой помощи, открытию лабораторий по проведению ПЦР-тестов.

На особом контроле местных властей – формирование двухмесячного запаса лекарств и средств индивидуальной защиты. В области работают без малого
400 мобильных групп первичной медико-санитарной помощи, оказывающих услуги больным на дому. Дано также поручение по усилению разъяснительной работы среди населения о соблюдении масочного режима, социальной дистанции. Расслабляться нельзя: новая вспышка COVID-19 может случиться в любой момент.

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