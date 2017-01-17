Общество
Готовность к 28-й Всемирной зимней Универсиаде обсуждают в Правительстве (Прямой эфир)
В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева проходит очередное заседание Правительства Казахстана в селекторном режиме, передает Kazpravda.kz
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На повестке – ход подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде–2017 в Алматы и приоритетные направления развития отечественной кинематографии.
Онлайн-трансляция селекторного заседания Правительства Республики Казахстан также ведется на сайте primeminister.kz
и в facebook
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По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы и деятелей культуры и искусства.