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​Готовность к предстоящим стартам
Глеб МАЛЫХ

Вчера заместитель Премьер-Министра Казах­стана, председатель Организационного комитета 28-й Всемирной зимней универсиады-2017 Имангали Тасмагамбетов проинспектировал готовность объектов в Алматы и Алматинской области к проведению предстоящих Международных студенческих соревнований.

В ходе выездного совещания И. Тасмагамбетов посетил площадку «Халык Арена» – спортивный комплекс на 3 тыс. мест, расположенный в Медеу­ском райо­не Алматы, Атлетическую деревню по проведению универсиады, ледовый дворец «Алматы Арена», МКЛТ «Сункар», каток «Медеу» и горнолыжный курорт «Шымбулак». Кроме того, ознакомился с ходом модернизации и подготовки спортивно-развлекательного комплекса «Табаган» и лыжно-биатлонного комплекса «Алатау».

Говоря о готовности объектов к предстоящей универсиаде, вице-премьер остался доволен темпом подготовки объектов к спортивным соревнованиям и дал ряд конкретных поручений. Он подчеркнул, что проведение такого масштабного мероприятия требует детального подхода как в плане организации самих соревнований, так и в плане работы всех заинтересованных структур и ведомств.

И. Тасмагамбетов обратил внимание на необходимость обеспечения готовности инфраструктуры города и области к проведению мероприятия и приему участников соревнований, а также создания всех условий для обеспечения безопасного и комфорт­ного пребывания гостей универсиады. При этом, указал он, очень важно обеспечить бесперебойную работу транспортно-логис­тической системы.

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