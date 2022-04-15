Ученые начали наблюдение за мелкими водоемами Павлодарской области, чтобы отследить появление личинок комаров.

Пока «в поле» работает группа научного сопровождения, подрядчики завозят в регион необходимые инсектициды. Уже в наличии половина общей сезонной партии биологического препарата «Бактицид» в объеме 35 тыс. кг, а также 800 литров химпрепарата, который предназначен для травли окрыленных форм.

Всего в этом году от гнуса в регионе собираются обработать 27 тыс. га с помощью 2 300 литров химпрепарата, распыляя его с воздуха, а также использовав 70 тыс. кг биопрепарата на пойме. При этом биовещества будут впервые применять и в сельских районах области.

До активной фазы работ по потравке гнуса специалисты обработали сырые подвалы городских многоэтажек.

В прошлом году дезинсекцию в Павлодаре провели несвое­временно, и поэтому она была неэффективной. В нынешнем сезоне власти заверяют: к ситуации подготовились, к тому же разлив будет маловодным, а значит, благоприятная для развития личинок площадь сократится.