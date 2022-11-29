Готовность номер один

В поселке Кенгир, расположенном между Жезказганом и Сатпаевым, для учений были собраны не только команды спасателей, но и представители медицинских, полицейских и коммунальных служб. По словам заместителя начальника ДЧС области Улытау, полковника Бауржана Билялова, задача прошедших практических мероприятий – проверить готовность органов управления и сил областной территориальной подсистемы гражданской защиты к ликвидации различных видов ЧС в зимний период.

– Аналогичные командно-штабные учения «Қыс-2022» проводятся во всех городах Казахстана, – сообщил полковник Бауржан Билялов. – Для нас это первые областные учения. На проверку сил и средств отведено два дня. Всего на территории региона было задействовано свыше 300 человек и 60 единиц техники.

Учения проводились в два этапа. Во время первого руководству области и города продемонстрировали возможности для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимой, в рамках второго – реагирование всех служб на ЧС. И. о. акима области Берику Абдыгалиулы – он же начальник гражданской защиты – также рассказали, какие проблемы были выявлены во время учений.

– Проблемы пока есть, ведь мы работаем в недавно образованной области, – отметил Бауржан Билялов. – Но как докладывал ранее начальник департамен­та, штатное количество спасателей увеличивается. МЧС оказывает помощь – в область Улытау недавно прибыло девять единиц техники, дополнительно ждем еще пять.

Спасатели уже получили пожарную спецтехнику, автобусы, кран, который им необходим для работы, вездеход «Трэкол», отличающийся высокой проходимостью, в том числе по болотистой местности. Единственный пока вездеход по указанию главы области Улытау будет передислоцирован в Улытауский район, так как там больше снега. Жезказганские спасатели ждут закупа аналогичной техники в ближайшем будущем.

12 декабря департамент по ЧС планирует представить весь новый спецтранспорт, который поступит на баланс службы. По словам Бауржана Билялова, его часть обязательно будет перенаправлена в города и районы области Улытау.

В распоряжении ДЧС есть и вертолет, который сейчас стоит на техобслуживании в Кызылорде. В регионе учас­тились случаи, когда охотники, рыболовы теряются в степи, и поддержка поисковых работ с воздуха крайне необходима.

– Это были учения, – подчеркнул Бауржан Билялов. – Сейчас наша задача сделать все возможное, чтобы выйти на соответствующий уровень подготовки.