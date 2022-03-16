Готовность номер один

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Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане накануне паводка взрывают на реках лед и укрепляют дамбы.

На днях специалисты облдепартамента по чрезвычайным ситуациям с борта вертолета осмотрели районы, прилегающие к Иртышу и его притокам. Больше 95% территории – под снежным покровом. Пока ситуа­ция складывается по оптимистичному сценарию: днем держится небольшое тепло, ночью подмораживает, таяние идет понемногу, постепенно.

Как отметил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Алексей Штыкель, в целом гидрологическая обстановка стабильная, запасы снега в бассейнах рек – на уровне средних многолетних значений. Есть и тревожные новости: в семи районах отмечается сильное промерзание почвы. Например, в Бескарагайском районе – на глубине до полутора метров, в Катон-Карагайском – 1,3 м, в Тарбагатайском и Уланском – 1,1 м. В случае резкого повышения температуры талые воды уйдут не в заледеневшую землю, а вызовут склоновые стоки, то есть подтопления.

В целях профилактики ледовых заторов на реках чеэсники начали взрывные работы. Лед толщиной 80 см раздроблен в Шемонаихинском районе на Убе, в Семее и Бородулихинском райо­не на Иртыше, в районе Алтай на Бухтарме. Всего профилактические взрывы проведены на шести участках, где заторы чреваты сильным подъемом воды и разливами.

– Как правило, весеннее половодье в Восточном Казахстане начинается со второй декады марта и может длиться до середины июня, – отметили в департаменте. – В этом году есть шанс, что паводок пройдет умеренно. Проведены большие работы по защите жилых районов и укреплению берегов в Семее, здесь же на Купеческом мосту прочищены водоотводные каналы. В селе Мукур укреплен 60-метровый участок дамбы, в поселке Восточный проложено 60 метров дороги.

Всего благодаря противопаводковым мероприятиям из 108 сел и поселков, расположенных в «красной» зоне, в двадцати угрозу подтоплений удалось снять, еще в 69 – минимизировать.

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