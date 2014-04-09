Готовность номер один

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Экономика

Уже несколько лет погода не балует земледельцев Приуралья. Поэтому проведена диверсификация площадей. Теперь большое внимание уделяется возделыванию масличных культур. Этой весной их намечено посеять свыше 80 тыс. га. Самый большой посевной клин – в Зеленовском районе. Здесь хозяйства, умело применяющие современные технологии обработки полей, научились получать стабильные урожаи даже в неблагоприятные годы. Наблюдается рост объемов продукции растениеводства. Так, в прошлом году картофеля получено в среднем на 30% больше, чем в предыдущем. Увеличиваются также урожаи на овощных и бахчевых плантациях.

Определен единый поставщик горюче-смазочных материалов. Как только прогреется земля, механизаторы приступят к весенне-полевым работам. Заблаговременная и продуманная подготовка, считают в сельхозуправлении, позволит провести их в оптимальные сроки.

Людмила КОРИНА

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