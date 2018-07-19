Готовность пляжей Алматинской области проверит МВД РК
Рустам Мухаметкалиев
О создании специальной комиссии МВД РК для проверки готовности мест для купания Капчагайского водохранилища и всего Алматинского региона в целом, сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В минувшие выходные из 6 человек, четверо погибли в результате резкого поднятия волны на Капчагайском водохранилище, оставшиеся двое утонули из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. По данному вопросу МВД направило специальную комиссию для проведения готовности Капчагайского водохранилища и в целом Алматинского региона, чтобы определить даже правильно ли действовали спасатели на акватории, которая охранялась. Сейчас комиссия работает, итоги расследования мы вам приведем по мере их поступления", - сказал Юрий Ильин.
Также заместитель министра МВД отметил, что в этот же период, (14 – 15 июля – прим. автора) когда погибли шестеро человек, на Капчагайском водохранилище было спасено 56 человек. 12-ти из них были оказаны реанимационные действия с дальнейшей госпитализацией.