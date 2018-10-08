​Готовность по максимуму

О ходе уборочных работ в стране на заседании доложил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев. В текущем году будет убрано 15 млн га зерновых культур, в том числе пшеница – с 11,4 млн га. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га, что на 0,4 млн га превышает прошлогодний уровень.
Умирзак Шукеев доложил, что валовой сбор зерновых по республике прогнозируется на уровне 20 млн тонн. Производство маслосемян ожидается на уровне 2,3 млн тонн. Такие объемы позволят довести экспортный потенциал зерна до 9 млн тонн, маслосемян – до 1 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия. На сегодня зерновые культуры уже убраны с 14,2 млн га, или 95%, намолочено 19,9 млн тонн зерна при урожайности 14 центнеров с гектара.
Не остались без внимания вопросы обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом. Как отмечалось, потребность на период с июля по октябрь составляет 394 тыс. тонн. По состоянию на 4 октября отгружено 324 тыс. тонн (82%). При этом средняя цена удешевленного ДТ на октябрь с доставкой в регионах составляет примерно 165 тенге за литр (на АЗС – 191 тенге за литр), что на 14% дешевле рыночных цен.
На особом контроле у Правительства – вопросы хранения зерновых. После обильных осадков наблюдается повышенная влажность поступающего на элеваторы зерна, что требует дополнительной сушки урожая и, соответственно, затрат на закупку дизтоплива для ее проведения. В связи с этим Министерством энергетики утвержден согласованный с Минсельхозом график закрепления областей за НПЗ по поставке дополнительных 50 тыс. тонн ДТ на октябрь-ноябрь текущего года.
В целом по Казахстану общая емкость хранения зерна составляет 26,7 млн тонн, что на сегодня достаточно с учетом ожидаемого урожая. По проводимой работе засыпки семян под урожай 2019 года было доложено, что засыпано более 1,9 млн тонн семян, или 77% от потребности.
О ситуации по уборке урожая в регионах доложили акимы: Акмолинской области – Малик Мурзалин, Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов, Карагандинской – Ерлан Кошанов, Павлодарской – Булат Бакауов, Восточно-Казахстанской – Даниал Ахметов, Кызылординской – Крымбек Кушербаев, Алматинской – Амандык Баталов, Туркестанской – Жансеит Туймебаев, а также президент НК «КТЖ» Канат Алпысбаев.
Министр энергетики Канат Бозумбаев, докладывая о подготовке к отопительному сезону, отметил, что нормативные запасы угля по всей стране созданы, проблем нет.
Акимы регионов в свою очередь доложили о готовности к отопительному сезону 2018/19 года. В частности, аким Акмолинской области Малик Мурзалин сообщил, что регион на 100% готов к предстоящему отопительному сезону. Из областного бюджета выделено 3,7 млрд тенге, обеспечен двухмесячный запас угля, мазут поступает по графику. Подача тепла на социальные объекты началась 28 сентября, на остальные – с 1 октября.
По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в регионе также нет сбоев с подготовкой к отопительному сезону. Большие ТЭЦ и маленькие котельные готовы на 100%. Готовность сетей водоснабжения – на 99,8%, объектов бюджетной сферы – на 100%, многоквартирных домов – на 98%. До 15 октября будет обеспечен стопроцентный запас угля.
Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов доложил, что в регионе уже приступили к отопительному сезону: социальные объекты подключаются, паспорта готовности жилых домов имеются. Все проекты по ремонту теплотрасс завершены, благодаря чему изношенность сетей в Аксае снижена с 43 до 7%.
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что все организации в регионе подключены к отоплению: ни один дом на сегодня не остался без отопления. Все ремонтные работы завершены в установленные сроки.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов доложил, что в регионе также уже начался отопительный сезон. Дополнительные средства на приобретение мазута, как оговаривалось ранее, выделены Минфином.
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил, что все 8 ТЭЦ готовы к отопительному сезону. На контроле находится Темиртауская ТЭЦ-2, где по поручению Главы государства в нынешнем году начнется строительство 7-го котла. Все социально-культурные объекты обеспечены углем на 100%, население – на 78%.
По словам акима Павлодарской области Булата Бакауова, регион готов к отопительному сезону. Обеспеченность углем составляет 100%. Все социальные объекты отапливаются с 17 сентября. Жилые дома подключены к отоплению на 90%. Регион к зиме готов.
Аким Алматы Бауыржан Байбек доложил, что готовность к отопительному сезону составляет 98%. Через 5 дней составит 100%. Котельные, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения готовы на 100%. Это выше прошлогодних показателей. Социальные объекты также готовы на 100%. Нормативные запасы угля составляют 102%, мазута – 108%.
Кроме того, на заседании были рассмотрены принимаемые меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и услуги и недопущению их роста.
Перечень СЗПТ состоит из 19 наименований: мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук репчатый, капуста, сахар, масло подсолнечное и сливочное, говядина, мясо кур, молоко, кефир, яйца, соль, творог.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что с целью мониторинга колебаний цен на данные виды товаров в конце каждого года утверждаются пороговые значения. Так, в восьми регионах существует превышение пороговых цен на 15%. В подобных случаях законодательством предусмотрен комплекс мер – использование резервов стабилизационных фондов и взаимодействие с субъектами торговли.
– Принятие решения по установлению предельных цен осуществляется акиматами коллегиально в срок не более 5 рабочих дней. При принятии решения члены комиссии учитывают территориальную отдаленность СЗПТ от их производства, плотность и покупательскую способность населения. Кроме того, принимаются во внимание условия и возможности хранения данных товаров на местах их производства и в местах реализации, а также экономическая целесообразность установления размера предельных цен, – сказал Тимур Сулейменов.
Министерством нацэкономики, в свою очередь, на регулярной основе проводятся селекторные совещания по разъяснению норм законодательства.
– В рамках разработанного нами 7-го пакета поправок по развитию бизнес-среды и совершенствованию торговой деятельности осуществляется также комплекс мер, направленных на поддержку АПК. В целях улучшения доступа отечественных производителей к торговым сетям, а также повышения места Казахстана в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности законопроектом предусмотрен запрет на установление ретро-бонусов на реализацию социально значимых товаров. Установлены правовые основания для создания современной инфраструктуры хранения, сортировки, реализации и доставки продовольственных товаров, – пояснил Тимур Сулейменов.
Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции также ведется активная работа. За 9 месяцев проведено 227 расследований в отношении более 200 субъектов бизнеса. В настоящее время завершено 190, из которых 148 – с выявлением нарушений в области защиты конкуренции.
Министр энергетики Канат Бозумбаев доложил о текущей ситуации по стоимости дизельного топлива.
– Никакого дефицита дизельного топлива нет. Отгрузка на уборочную кампанию почти завершена. Всего в октябре нужно отдать 45 тысяч тонн, плюс 55 тысяч тонн – на сушку. К концу октября намечается профицит. Сезонный спрос начнет падать, – сказал министр энергетики.