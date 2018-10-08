​Готовность по максимуму

О ходе уборочных работ в стране на заседании доложил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев. В текущем году будет убрано 15 млн га зерновых культур, в том числе пшеница – с 11,4 млн га. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га, что на 0,4 млн га превышает прошлогодний уровень.

Умирзак Шукеев доложил, что валовой сбор зерновых по респуб­лике прогнозируется на уровне 20 млн тонн. Производство мас­лосемян ожидается на уровне 2,3 млн тонн. Такие объемы позволят довести экспортный потенциал зерна до 9 млн тонн, маслосемян – до 1 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия. На сегодня зерновые культуры уже убраны с 14,2 млн га, или 95%, намолочено 19,9 млн тонн зерна при урожайности 14 центнеров с гектара.

Не остались без внимания воп­росы обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом. Как отмечалось, потребность на период с июля по октябрь составляет 394 тыс. тонн. По состоянию на 4 октября отгружено 324 тыс. тонн (82%). При этом средняя цена удешевленного ДТ на октябрь с доставкой в регионах составляет примерно 165 тенге за литр (на АЗС – 191 тенге за литр), что на 14% дешевле рыночных цен.

На особом контроле у Правительства – вопросы хранения зерновых. После обильных осадков наблюдается повышенная влажность поступающего на элеваторы зерна, что требует дополнительной сушки урожая и, соответственно, затрат на закупку дизтоплива для ее проведения. В связи с этим Минис­терством энергетики утвержден согласованный с Минсельхозом график закрепления областей за НПЗ по поставке дополнительных 50 тыс. тонн ДТ на октябрь-ноябрь текущего года.

В целом по Казахстану общая емкость хранения зерна составляет 26,7 млн тонн, что на сегодня достаточно с учетом ожидаемого урожая. По проводимой работе засыпки семян под урожай 2019 года было доложено, что засыпано более 1,9 млн тонн семян, или 77% от потребности.

О ситуации по уборке урожая в регионах доложили акимы: Акмолинской области – Малик Мурзалин, Северо-Казахстан­ской – Кумар Аксакалов, Карагандинской – Ерлан Кошанов, Павлодарской – Булат Бакауов, Восточно-Казахстанской – Даниал Ахметов, Кызылординской – Крымбек Кушербаев, Алматинской – Амандык Баталов, Туркестанской – Жансеит Туймебаев, а также президент НК «КТЖ» Канат Алпысбаев.

Министр энергетики Канат Бозумбаев, докладывая о подготовке к отопительному сезону, отметил, что нормативные запасы угля по всей стране созданы, проблем нет.

Акимы регионов в свою очередь доложили о готовности к отопительному сезону 2018/19 года. В частности, аким Акмолинской области Малик Мурзалин сообщил, что регион на 100% готов к предстоящему отопительному сезону. Из областного бюджета выделено 3,7 млрд тенге, обеспечен двухмесячный запас угля, мазут поступает по графику. Подача тепла на социальные объекты началась 28 сентября, на остальные – с 1 октября.

По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в регионе также нет сбоев с подготовкой к отопительному сезону. Большие ТЭЦ и маленькие котельные готовы на 100%. Готовность сетей водоснабжения – на 99,8%, объектов бюджетной сферы – на 100%, многоквартирных домов – на 98%. До 15 октября будет обеспечен стопроцентный запас угля.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов доложил, что в регионе уже приступили к отопительному сезону: социальные объекты подключаются, пас­порта готовности жилых домов имеются. Все проекты по ремонту теплотрасс завершены, благодаря чему изношенность сетей в Аксае снижена с 43 до 7%.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что все организации в регионе подключены к отоплению: ни один дом на сегодня не остался без отоп­ления. Все ремонтные работы завершены в установленные сроки.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов доложил, что в регионе также уже начался отопительный сезон. Дополнительные средства на приобретение мазута, как оговаривалось ранее, выделены Минфином.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил, что все 8 ТЭЦ готовы к отопительному сезону. На контроле находится Темиртауская ТЭЦ-2, где по поручению Главы государства в нынешнем году начнется строительство 7-го котла. Все социально-культурные объекты обеспечены углем на 100%, население – на 78%.

По словам акима Павлодарской области Булата Бакауова, регион готов к отопительному сезону. Обеспеченность углем составляет 100%. Все социальные объекты отап­ливаются с 17 сентября. Жилые дома подключены к отоплению на 90%. Регион к зиме готов.

Аким Алматы Бауыржан Байбек доложил, что готовность к отопительному сезону составляет 98%. Через 5 дней составит 100%. Котельные, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения готовы на 100%. Это выше прошлогодних показателей. Социальные объекты также готовы на 100%. Нормативные запасы угля составляют 102%, мазута – 108%.

Кроме того, на заседании были рассмотрены принимаемые меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и услуги и недопущению их роста.

Перечень СЗПТ состоит из 19 наи­менований: мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук репчатый, капуста, сахар, масло подсолнечное и сливочное, говядина, мясо кур, молоко, кефир, яйца, соль, творог.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что с целью мониторинга колебаний цен на данные виды товаров в конце каждого года утверждаются пороговые значения. Так, в восьми регионах существует превышение пороговых цен на 15%. В подобных случаях законодательством преду­смотрен комплекс мер – использование резервов стабилизационных фондов и взаимодействие с субъектами торговли.

– Принятие решения по установлению предельных цен осуществляется акиматами коллегиально в срок не более 5 рабочих дней. При принятии решения члены комиссии учитывают территориальную отдаленность СЗПТ от их производства, плотность и покупательскую способность населения. Кроме того, принимаются во внимание условия и возможности хранения данных товаров на местах их производства и в местах реализации, а также экономическая целесообразность установления размера предельных цен, – сказал Тимур Сулейменов.

Министерством нацэкономики, в свою очередь, на регулярной основе проводятся селекторные совещания по разъяснению норм законодательства.

– В рамках разработанного нами 7-го пакета поправок по развитию бизнес-среды и совершенствованию торговой деятельности осуществляется также комплекс мер, направленных на поддержку АПК. В целях улучшения доступа отечественных производителей к торговым сетям, а также повышения места Казахстана в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности законопроектом предусмотрен запрет на установление ретро-бонусов на реализацию социально значимых товаров. Установлены правовые основания для создания современной инфраструктуры хранения, сортировки, реализации и доставки продовольственных товаров, – пояснил Тимур Сулейменов.

Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции также ведется активная работа. За 9 месяцев проведено 227 расследований в отношении более 200 субъектов бизнеса. В настоящее время завершено 190, из которых 148 – с выявлением нарушений в области защиты конкуренции.

Министр энергетики Канат Бозумбаев доложил о текущей ситуации по стоимости дизельного топлива.

– Никакого дефицита дизельного топлива нет. Отгрузка на уборочную кампанию почти завершена. Всего в октябре нужно отдать 45 тысяч тонн, плюс 55 тысяч тонн – на сушку. К концу октября намечается профицит. Сезонный спрос начнет падать, – сказал министр энергетики.