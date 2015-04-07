Готовы говорить со всеми Свежий выпуск 616 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Наблюдателей Стеллу Мэри Хеллиер из Великобритании и Сенишу Бэнцун из Боснии и Герцеговины принял аким области Нурмухамбет Абдибеков, который ознакомил гостей с социально-экономическим развитием региона, а также рассказал о проводимой работе по подготовке к выборам.

На встрече было отмечено, что со стороны исполнительных органов власти приняты меры по обеспечению избирательных участков бесперебойной связью, электроэнергией и водой, оснащению основным и резервным источниками питания, а также необходимым инвентарем. Проводится работа по составлению и проверке достоверности списков граждан, обладающих избирательным правом.

К настоящему времени число избирателей в области составляет более 815 тыс. человек. На сайте акимата области открыт доступ к обновленной базе данных, чтобы каждый желающий мог проверить, включен ли он и члены его семьи в эти списки. Кроме того, определены места размещения агитационных материалов, а также места для проведения встреч с избирателями.

Состоялся также обмен мнениями, в ходе которого аким области ответил на вопросы представителей ОБСЕ.

Стелла Мэри Хеллиер, участвовавшая ранее в миссии БДИПЧ во время выборов в Парламент Казахстана, рассказала журналистам, что они с Сенишей Бэнцун прибыли в регион в конце марта и уже приступили к работе. По всей стране от ОБСЕ задействованы 14 групп долгосрочных наблюдателей по два человека в каждой. Непосредственно перед выборами в страну прибудут 400 краткосрочных наблюдателей.

– Мы здесь только для того, чтобы наблюдать и не вмешиваться в процесс, но готовы говорить со всеми. Надеемся, что посетим все 18 городов и районов области. Хотим встретиться с представителями трех кандидатов в президенты и работать с медиа, – пояснили наб­людатели. – За время работы у нас будет промежуточный отчет. На следующий день после голосования мы представим на пресс-конференции начальные выводы. Приблизительно через два месяца после выборов будет финальный отчет с рекомендациями и выводами.