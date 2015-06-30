Готовы к любой астанинской погоде – режиссер-постановщик оперы "Аида"

Более 200 человек из технического персонала задействованы над постановкой "Аиды", которая пройдет на открытом воздухе в Астане. Об этом сообщили в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Спектакль перенасыщен техникой. На сцене одновременно будут находиться около 200 человек: артисты хора, миманса, балет, более ста военнослужащих. Будет примерно столько же и техников, которые в это время будут работать за кулисами. Они будут работать над светом, над видеоинсталяциями, звуком. Это огромная работа", – приоткрыл закулисный секрет режиссер-постановщик Юрий Александров.
Он в шутку заметил, что надеется на хорошую погоду, которая не помешает премьере.
"Поскольку природа и открытый формат непредсказуемы, мы готовы к любому варианту. У нас живой оркестр, живые исполнители, у нас есть вариант с позвучкой, но есть и с фонограммой. Мы не можем сорвать представление. Мы готовы к любому варианту, поэтому сейчас прорабатываем их. Самое главное, чтобы не пострадал звук. Микрофон присутствует как партнер артиста в любом случае", – отметил Александров.
Назвать точную сумму, затраченную на постановку оперы, режиссер не смог, но сказал, что это очень дорогостоящее мероприятие.
"Надо создать не только сцену, но и воссоздать зрительный зал более чем на 1 300 человек. Фактически мы строим еще одну "Астана оперу", к тому же, с наличием животных", – добавил он.
Напомним, 1 июля
в Астане впервые под открытым небом покажут "гимн высоким человеческим идеалам" – оперу Джузеппе Верди "Аида".