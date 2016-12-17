Готовы к покорению новых вершин Статьи 847 Бахытгуль Жетписбаева, декан факультета иностранных языков КарГУ им. Е. Букетова, доктор педагогических наук

Следуя политическому курсу, проложенному Елбасы, мы достигли впечатляющих успехов. Создана сильная и независимая республика, признанная мировым сообществом в качестве надежного и ответственного партнера. В 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ, а ныне страна вошла в Совет Безопасности ООН. Казахстан демонстрирует всему миру уникальную миротворческую модель, которая позволила ему стать лидером глобального антиядерного движения, выступать посредником в решении региональных и глобальных проблем, инициировать новые интеграционные союзы.



Достижение внушительных успехов во внешней политике стало возможным благодаря миру и согласию внутри казахстанского общества, в котором, как отметил Президент, «каждый может сказать: «Я – казахстанец, это моя Родина». Строя вместе Общество Всеобщего Труда, мы поступательно движемся к вхождению в число 30 самых развитых стран мира. Всего за 25 лет Независимости экономика выросла в 20 раз, расходы на социальные нужды достигли 46% бюджета страны, средняя заработная плата и пенсии возросли более, чем в 10,5 раза!



В числе неизменных социальных приоритетов независимого Казах­стана всегда были и остаются образование, наука, инновации. Благодаря последовательной государственной политике в сфере образования сформирована многоуровневая модель подготовки кадров новой формации, коммерциализируется вузовская наука, создан университет мирового уровня –

Назарбаев Университет, успешный опыт которого перенимают ведущие вузы республики.



Вхождение лучших университетов Казахстана в авторитетные мировые рейтинги стало признанием высокого качества отечественного высшего образования. Интенсивно развивающиеся интеграционные процессы, углубление международного взаимодействия и сотрудничества определили развитие такого важного направления в казах­станском образовании, как подготовка полиязычных специалистов.



Трудясь во благо независимого Казахстана, уверенно смотря в будущее, мы идем к новым масштабным целям, которые поставил перед нами наш Президент.

