Готовы к покорению новых вершин

Статьи
847
Бахытгуль Жетписбаева, декан факультета иностранных языков КарГУ им. Е. Букетова, доктор педагогических наук
Следуя политическому курсу, проложенному Елбасы, мы достигли впечатляющих успехов. Создана сильная и независимая республика, признанная мировым сообществом в качестве надежного и ответственного партнера. В 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ, а ныне страна вошла в Совет Безопасности ООН. Казахстан демонстрирует всему миру уникальную миротворческую модель, которая позволила ему стать лидером глобального антиядерного движения, выступать посредником в решении региональных и глобальных проблем, инициировать новые интеграционные союзы.

Достижение внушительных успехов во внешней политике стало возможным благодаря миру и согласию внутри казахстанского общества, в котором, как отметил Президент, «каждый может сказать: «Я – казахстанец, это моя Родина». Строя вместе Общество Всеобщего Труда, мы поступательно движемся к вхождению в число 30 самых развитых стран мира. Всего за 25 лет Независимости экономика выросла в 20 раз, расходы на социальные нужды достигли 46% бюджета страны, средняя заработная плата и пенсии возросли более, чем в 10,5 раза!

В числе неизменных социальных приоритетов независимого Казах­стана всегда были и остаются образование, наука, инновации. Благодаря последовательной государственной политике в сфере образования сформирована многоуровневая модель подготовки кадров новой формации, коммерциализируется вузовская наука, создан университет мирового уровня –
Назарбаев Университет, успешный опыт которого перенимают ведущие вузы республики.

Вхождение лучших университетов Казахстана в авторитетные мировые рейтинги стало признанием высокого качества отечественного высшего образования. Интенсивно развивающиеся интеграционные процессы, углубление международного взаимодействия и сотрудничества определили развитие такого важного направления в казах­станском образовании, как подготовка полиязычных специалистов.

Трудясь во благо независимого Казахстана, уверенно смотря в будущее, мы идем к новым масштабным целям, которые поставил перед нами наш Президент.

Популярное

Все
Не рукоделие, а сustom art
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Объединиться в молитвах за мир
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Песня жить помогает
Развивается и движется вперед
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Гололед и ветер прогнозируют в Казахстане
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Под лаской вкрадчивой резца
Лайфхаки от Анны
Льется музыка
Гримасы тендера
Перепелки из инкубатора
Интересно и с размахом
Премьеры, гастроли, победы...
Обманчивая тишина степи
С новосельем!
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Шынгыз-хан и генеалогия
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

В Нацгвардии определили победителей фотоконкурса
Слушать и быть услышанным
Лайфхаки от Анны
С раннего детства и на всю жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]