​Готовы к старту

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Айнур БУЛЕКОВА

В ней приняли участие руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Астаны Алия Жаксылык, организатор, основатель и директор «Астана Марафон» Гаухар Брамлей-Фентон.

Легкоатлетический забег проводится в столице с 2009 года. Однако только в прошлом году участникам выпала возможность пробежать классический марафон на дистанцию 42,2 км.

– Астана привлекательна для бегунов со всего мира, так как рельеф местности, где возведена столица, позволяет назвать ее одним из самых «плоских» городов мира, – говорит Гаухар Брамлей-Фентон. – На карте действительно не так много населенных пунктов, располагающихся на равнине. На территории Евразийского континента с Астаной в этом плане может соперничать разве что Берлин. Если трасса не имеет подъемов и спусков, это позволяет бегунам показывать гораздо лучшие результаты.

Забег будет проходить по 4 категориям: марафон 42,2 км, полумарафон 21,1 км, 10 км, эстафетный забег. Участие в стартах уже подтвердили бегуны из ближнего и дальнего зарубежья – Дании, Великобритании, Бразилии, Германии и других стран.

– Организаторы уже во все­оружии, единственное, что может испортить праздник бега, – ветер и непредсказуемость погоды, – считает Гаухар Брамлей-Фентон. – Но с другой стороны, это наша визитная карточка, ведь астанинский марафон мы позиционируем как степной. Будем надеяться, что погода нам поблагоприятствует, прохладный сентябрь в Астане – то, что надо для длительных марш-бросков.

У марафона, кроме спортивных достижений, есть и еще одна миссия – благотворительная. С 2009 года благодаря этой акции в общей сложности было собрано 24 723 166 тенге для различных казахстанских организаций, которые помогают нуждающимся.

В этом году вырученные средства пойдут на реализацию нового благотворительного проекта One Steppe Beyond и в фонды «SOS Детские деревни», «Аяла» и «Қасиетті жол», «Дом мамы» и «BI Жулдызай».

– А также мы запускаем свой собственный проект One Steppe Beyond, который направлен на то, чтобы увлечь занятиями любительским бегом сельскую молодежь, – отметила Брамлей-Фентон. 

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