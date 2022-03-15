По данным местных властей, нынче общая площадь пахотных земель составит 974 тыс. га, что на 1,3 тыс. га больше, чем в прошлом году. Большая их часть отведена под зерновые, кормовые и масличные культуры. Другие наделы засеют кукурузой, картофелем, овощами, сахарной свеклой, бахчевыми.

Заготовлено 202 тыс. тонн семян. Казалось бы, все как обычно: весенне-полевые работы должны пройти по накатанной за долгие годы схеме. Но, как выясняется, не во всех районах обеспечена 100-процентная готовность к посевной. Об этом и многом другом шла речь на специальном совещании в областном акимате.

Как доложил курирующий сферу сельского хозяйства заместитель акима области Алибек Жаканбаев, кое-где местные власти не уделяют достаточно внимания обновлению сортов семян. Так, семеноводческие хозяйства Аксуского, Балхашского, Жамбылского районов и Талдыкоргана не производят семена высокой репродукции. Из общего объема семян, выпускаемых в регионе, лишь 10 тыс. тонн – продукция аттестованных субъектов. Есть также проблемы c нехваткой овощехранилищ.

– По нашим расчетам, за один сезон население области и Алматы потребляет 280 тысяч тонн картофеля, – привел статданные докладчик. – В регионе имеется 53 картофелехранилища общей вместимостью 52 тысячи тонн, что составляет лишь 37% от потребности. А в Енбекшиказахском, Жамбылском районах и Капшагае имеется только по одному овощехранилищу. Считаю, для развития продовольственного пояса вокруг Алматы необходимо строить дополнительные овощные базы и склады, привлекать к этому делу инвесторов.

По информации замакима, крес­тьянские хозяйства Райымбекского и Балхашского районов до сих пор не подали заявок на приобретение минеральных удоб­рений, а их коллеги из других районов, Талдыкоргана и Текели получили лишь 6% от запланированного объема. Кроме того, фермеры не создают запасов ГСМ, необходимых для проведения весенне-полевых работ.

Удивительно, что и хваленая сеть сервисно-заготовительных центров (СЗЦ), с помпой открытых практически в каждом райо­не области, дает сбой. Всего их создано 56, все оснащены за счет средств местного бюджета сельхозтехникой – закуп­лено более 1 300 единиц на общую сумму 12,5 млрд тенге. Однако сегодня эффективно работают только пять (!) сервис­но-заготовительных центров, расторгнуты договоры с 12 СЗЦ из-за невыполнения ими принятых на себя обязательств. Еще 13 центров имеют долги по лизинговым платежам на сумму 373 млн тенге. Таковы удручающие данные анализа, проведенного специалистами акимата области.

Напомнив, что основная цель СЗЦ – оказание услуг небольшим крестьянским хозяйствам, Алибек Жаканбаев отметил, что их некачественная работа вызывает острое недовольство среди большинства фермеров. Центры должны были стать хорошим подспорьем для успешного проведения посевной кампании. В их задачи входят закуп и предоставление сельчанам в лизинг на льготных условиях тракторов, комбайнов, сеялок, погрузчиков, навесных и прицепных машин.

Предполагалось, что СЗЦ будут помогать крестьянам вести полевые работы, а также оказывать услуги по выращиванию, хранению и сбыту сельхозпродукции. Но на деле эти предприятия, созданные по заявкам акимов районов и городов, не решают поставленных перед ними задач. По общему мнению участников встречи, необходимо принять срочные меры по усовершенствованию их работы.

Не менее актуальна проблема нехватки поливной воды, которой не избежать и в нынешнем году. Об этом предупреждают специалисты Казгидромета. По их данным, осадков нынче выпало на 38% меньше, чем обычно, в горах значительно сократились запасы снега.

Усложняет ситуацию изношен­ность оросительных сетей и гид­ротехнических сооружений. «Буксует» также внедрение современных сберегающих технологий. В частности, системы капельного орошения и дождевальные установки используются на 20,7 тыс. га, что составляет менее 5% от общей площади поливных земель.

Глава региона Канат Бозумбаев подверг жесткой критике акимов Аксуского, Кербулакского и Уйгурского районов за допущенные недостатки в работе. В том числе за низкий уровень заготовки кормов и минеральных удобрений, сокращение посевных площадей.

– Подготовка к посевной – важнейшая часть работы акимов райо­нов и городов, – подчеркнул, завершая встречу, Канат Бозумбаев. – Мы видим, что здесь имеется много острых проблем, которые свидетельствуют об отсутствии единой политики в сельском хозяйстве области. Поэтому с учетом имеющихся пробелов необходимо актуализировать план развития аграрного сектора.

По итогам совещания уполномоченным службам поручено взять под контроль вопросы свое­временной поставки фермерам ГСМ, обновления машинно-тракторного парка, выдачи кредитов крестьянским хозяйствам для проведения весенне-полевых работ. Поставлена также задача подготовить оросительные каналы и водохранилища к началу поливного сезона.