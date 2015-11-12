Готовы примерить корону

Гуляим ТУЛЕШЕВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Позади месяцы активной подготовки и репетиций, в ходе которых 20 девушек, отобранных из двухсот на кастинге, учились не только держать осанку, правильно ходить и преодолевать волнение, но и, пожалуй, главному – быть уверенными в себе. И, судя по обаятельным улыбкам и блеску в глазах конкурсанток, эта цель достигнута: девушки готовы побороться за корону самой красивой в столице.

Как отмечают организаторы, конкурс направлен прежде всего на популяризацию семейных ценностей среди молодежи, способствует развитию у молодых девушек таких качеств, как целеустремленность, побуждает к активному участию в социальной жизни.

– Главная задача – выбрать девушек, способных достойно представить столицу на главном конкурсе "Мисс Казахстан-2015", который в нынешнем году пройдет в Астане 10 декабря, а также страну – на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", – отметила директор "Мисс Астана-2015" Ольга Радеш.

По ее словам, особый статус конкурсу придает поддержка акимата, а тот факт, что шоу пройдет на сцене Конгресс-холла, позволит сделать его еще более масштабным и зрелищным. Девушки предстанут перед зрителями в четырех конкурсных выходах, первый их них – это визитная карточка, второй будет в этническом стиле, с показом национальных украшений. Кроме того, зрители и жюри оценят танцевальный конкурс и выход в вечерних платьях.

В пресс-конференции также приняли участие директор ГККП "Астана жастары" Ануар Нурпеисов, главный режиссер конкурса Светлана Грабовская, а также "Мисс Астана-2014" Асия Абисова. Все они уверены в том, что конкурс красоты стал хорошей стартовой площадкой для творческой реализации молодых девушек, открыл многим из них дорогу в модельный бизнес.

Что касается призового фонда, то в текущем году он составляет 1 млн тенге. Кроме того, свои призы предоставят спонсоры. В числе жюри будут представители акимата Астаны, известные спортсмены и общественные деятели Казахстана.

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