Свежий выпуск Готовы раскошелиться Юрий ЛИ, Кызылординская область

Самые дорогие номерные знаки І категории (с 001 по 009 и 777) стоимостью 422 256 тенге в минувшем году потребовались 27 кызылординцам, заплатившим в общей сложности в казну государства 11,4 млн. тенге. Еще 58 жителей региона приобрели регистрационные номера ІІ категории (100, 111, 888, 999) по цене 253 724 тенге на сумму более 14,7 млн. тенге.

Как выяснилось, не упал спрос и в текущем году. Уже 33 автовладельца обратились за «VIP-номерами» для своих стальных коней, раскошелившись на 10,4 млн. тенге.