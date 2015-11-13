​Готовы рефинансировать

Как отмечается в сообщении НБ РК, согласно условиям программы, период освоения выделенных денег составляет 9 месяцев с даты размещения АО «Фонд проблемных кредитов» вклада в банке. Деньги в банках были размещены в июне-июле. Период их освоения завершится в марте-апреле 2016 года. Поэтому заем­щикам необходимо ускорить подачу в банки заявлений и докумен­тов на рефинансирование займа, напоминает регулятор.

В соответствии с поручением Премьер-Министра в столичном и областных акиматах, в Алматинском областном и городском филиалах НБ РК созданы комиссии для рассмот­рения жалоб заемщиков. Они будут рассматривать обоснованность полученных отказов на рефинансирование ипотечных жилищных займов. Напомним, в соответствии с поручением Главы государства Национальным Банком для рефинансирования банками второго уровня этих займов выделено 130 млрд тенге.