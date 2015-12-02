​Готовы строить и участвовать

Перед этим в здании областного филиала партии «Нур Отан» руководитель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов ознакомился с выставкой товаров и услуг отечественных предприятий, производственным и туристическим потенциалом, научно-техническими достижениями четырех областей западного региона страны. Затем состоялся региональный форум, посвященный ЭКСПО-2017, с участием руководства акиматов и представителей бизнес-сообщества.

Открывая встречу, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что участвовать местным товаропроизводителям в таком масштабном проекте страны – большая честь и ответственность, поскольку предстоящая международная выставка должна стать, как сказал Президент РК, нашим национальным брендом. По региону будут привлечены к волонтерскому движению ЭКСПО-2017 не менее 100 человек. Уже подготовлены 30 волонтеров. По предварительным данным, планируют посетить международную выставку от области свыше 100 тыс. жителей. В свою очередь актюбинские туристические фирмы разработали свыше 60 маршрутов по разным направлениям. Некоторые отели удостоились эксклюзивным знаком качества в стартовавшей программе Recommended by EXPO. Актобе предлагает Министерству энергетики 12 инновационных проектов для национального павильона.

На встрече также выступили заместители акимов Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей, представители бизнес-сообщества, руководители ряда крупных предприятий. Они подтвердили готовность регионов принимать активное участие в подготовке к ЭКСПО-2017, и для этого есть хороший потенциал, который был представлен на региональной выставке. Достаточно сказать, что на западе страны со­средоточено множество объектов культурного и экологического туризма. В турпакеты для зарубежных гостей могут быть включены посещения мавзолея Абат Байтак, Шопан-ата, подземной мечети Бекет-ата.

Как отметил в своем выступ­лении перед представителями бизнеса глава АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, любой кризис не может длиться долго, и у нашей страны есть все резервы для его прео­доления. В своем Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Глава государства подчеркнул, что драйверами экономического роста в Казах­стане становятся новые секторы экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриа­лизации. А. Есимов также напомнил о поручении Президента РК по проведению всех работ на объектах с максимальным использованием отечественной продукции.

Нацкомпания уже подписала до этого меморандумы о сотрудничестве с акиматами 10 регионов на сумму 30 млрд тенге. В рамках подписанных документов с областями на сегодня к строительству объектов ЭКСПО уже привлечены более 220 отечественных товаропроизводителей, где задействованы более 20 тыс. работников. Благодаря этому предприятия обеспечиваются заказами, сохраняются рабочие места, развивается отечественное производство.

– Мы должны сделать ЭКСПО более узнаваемой, привлекательной и интересной для населения, – резюмировал Ахметжан Есимов.

По итогам встречи подрядные организации АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» заключили в Актобе 8 договоров на поставку и 3 меморандума о сотрудничестве с местными товаропроизводителями на сумму около 10 млрд тенге, которые будут реализованы в 2016 году. Предприятия западного региона готовы поставлять продукцию и обеспечивать качественными материалами главную стройку страны. Для казахстанских предпринимателей это послужит реальным финансовым буфером в условиях кризиса.