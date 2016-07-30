​Готовят кадровый резерв

Нынешней весной они успешно защитили свои дипломные работы на «Казцинке», где несколько лет назад создан филиал кафедры вуза. Это уже четвертый выпуск молодых специалистов, которых с нетерпением ждут на предприятии. Производственники хорошо знают каждого из этих ребят, успели по достоинству оценить их потенциал во время прохождения производственных практик, а также в процессе совместной подготовки дипломных проектов.

Председатель государственной приемной комиссии, директор цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса «Казцинка» Есбол Садуов подробно рассказал о том, как происходил отбор будущих выпускников кафедры. Как выяснилось, он достаточно сложен: начинается на втором курсе университета и включает в себя несколько этапов. В итоге контракт на обучение при филиале кафедры предприятия подписывается с наиболее достойными претендентами.

На третьем курсе, к примеру, студенты кафедры проходят первую производственную и, что немаловажно, оплачиваемую практику по месту будущей работы.

– В любом случае предприятие в выигрыше, потому что экономится время на подготовку молодого специалиста в соответствии с теми требованиями, которые диктует современное производство, – говорит Есбол Садуов. – Опять же нашим выпускникам требуется значительно меньше времени на адаптацию, они в сжатые сроки включаются в работу, что является основным преимуществом взаимовыгодного сотрудничества предприятия и вуза.

Выпускница этого года Айгерим Ауезканова рассказала о том, как она проходила производственную практику в химико-металлургическом цехе УК МК.

– Вместе с научным руководителем мы выбрали подходящую тему будущей дипломной работы. На тот момент актуальной являлась необходимость внесения изменений в технологическую схему получения товарного таллия в процессе переработки свинцовой пыли, – поделилась девушка.

На сегодня новая технология, предложенная дипломницей и ее руководителем, успешно внедрена в производство.

– Очень важный момент – проекты, которые защищают наши выпускники, еще на этапе подготовки берутся «на карандаш» производственниками, – дополняет рассказ выпускницы руководитель Усть-Каменогорского металлургического комплекса Е. Садуов. – Безусловно, с того самого момента дальнейшее продвижение им обеспечено.

Буквально на днях ребята приступают к самостоятельной работе на «Казцинке», где они практически сразу будут включены в кадровый резерв линейных руководителей. Молодых специалистов ждут в разных городах региона, где расположены подразделения предприятия.

Ксения Подойникова, получившая в нынешнем году диплом об окончании ВКГТУ им. Д. Серикбаева по специальности «обогащение полезных ископаемых», едет, например, работать в Риддер, где ее ждет интересная работа в Центре проектирования «Казцинктеха».

– Успешный проект, реализуемый в тесной связке с вузом, позволяет целенаправленно готовить кадры, за которыми будущее нашего предприятия, – уверенно говорит Андрей Лазарев, исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк».

По его словам, за прошедшие четыре года около 80 выпускников филиала кафедры вуза органично влились в большую и дружную семью металлургов востока.