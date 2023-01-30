В акимате Павлодарской области ответили на рассылку о кандидатах в депутаты

Фото: Kazpravda.kz

Акимат Павлодарской области опроверг информацию о формировании в одном из районов списка основных и альтернативных кандидатов на предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов различных уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"В СМИ и социальных сетях распространяется информация о формировании в одном из районов области списка основных и альтернативных кандидатов на предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов различных уровней. Данная информация не соответствует действительности. Акиматами городов и районов области подобная работа не ведется", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе акимата отметили, что организацией процесса выборов занимаются территориальные избирательные комиссии.

"Местные исполнительные органы, в свою очередь, обеспечивают необходимую инфраструктуру для размещения участков для голосования и принимают меры по формированию списков избирателей. Несомненно, выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов различных уровней - это значимое общественно-политическое мероприятие, которое должно пройти открыто, прозрачно и честно. Мы призываем население принять в них активное участие и доверять только достоверной официальной информации", – дополнили в ведомстве.