Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Абзал Камбар
Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в среднем весе Карлоса Адамеса из Доминиканской Республики провести защиту титула против претендента из Казахстана Мейирима Нурсултанова. Если стороны не договорятся, торги состоятся 20 октября. Победитель встретится с американцем Хесусом Рамосом. Напомним, Рамос должен был драться с нашим боксером 19 сентября, но снялся из-за болезни. Отметим, что Адамес ранее избегал боя с Жанибеком Алимханулы, находя различные отговорки.