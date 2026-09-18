Готовятся бои за титулы WBC и WBO

Сам Жанибек Алимханулы тоже получил серьезного соперника. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала его бой за вакант­ный титул чемпиона мира во втором среднем весе против непобежденного датчанина Якоба Банка (20-0, 11 КО). Сторонам дали 15 дней на переговоры.

25-летний Банк получил шанс после отказа британца Хамзы Шираза, которого не устроил гонорар. Напомним, минувшим летом Алимханулы перешел во второй средний вес, освободив титул WBO в прежнем дивизионе, и уже в сентябре уверенно возглавил рейтинг претендентов.