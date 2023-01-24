"Готовятся формально" – Юрий Ильин назвал неготовые к паводкам регионы

По словам главы МЧС, акиматы не обеспечили реализацию всех мероприятий Дорожной карты, предусмотренных на 2022 год.

Фото пресс-службы МЧС РК

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопросы по подготовке центральных и исполнительных органов к паводковому периоду. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выступил с докладом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Юрий Ильин выделил ряд регионов, где сохраняется формальный подход к их исполнению. Несмотря на итоги заседаний Правительства, акиматы не обеспечили реализацию всех мероприятий Дорожной карты, предусмотренных на 2022 год.

Так, по его данным, на сегодня, не завершена реализация 41-го мероприятия на 15,6 млрд тенге из 68-ми (23,5 млрд тенге). Этому способствовало невыделение или несвоевременное выделение средств из местных бюджетов. В этой связи акиматами городов Астана и Шымкент, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областей не достигнуты запланированные показатели уровня защиты населения от наводнений, талых и дождевых вод.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, не в полном объеме проведена очистка русла рек. Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Кошкарбаева Акмолинской области. В городах Астана и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.

Игнорирование заблаговременных превентивных мер повлекут за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка, заметили в МЧС.