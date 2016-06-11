​Готовятся к Играм

В личных соревнованиях дзюдоисты Казахстана завоевали три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Елдос Сметов (60 кг), Галбадрах Отгонцецег (48 кг) и Мариан Урдабаева (63 кг). Второе место заняли Гульжан Исанова (свыше 78 кг) и Дидар Хамза (73 кг). Обладателями бронзовых медалей стали Максим Раков (100 кг), Елдос Жумаханов (66 кг), Азиз Калкаманулы (81 кг) и Ержан Шынкеев (свыше 100 кг). Всем им вручили премии от 3 000 до 7 000 долларов. Денежными призами отмечены также личные тренеры спортсменов, комплексно-научная группа команды.

Здесь же руководители Федерации дзюдо РК озвучили имена спортсменов, которые через два месяца на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро будут защищать честь страны. Это Елдос Сметов, Жансай Смагулов, Галбадрах Отгонцецег, Максим Раков и Мариан Урдабаева. Им вручили именные кимоно.

В эти дни команда РК проводит последний сбор на Шымбулаке. Отсюда дзюдоисты отправятся в Бразилию покорять олимпийские вершины.