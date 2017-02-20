​Готовятся заранее

Причем это не единственный фактор, указывающий на обильность предстоящего паводка. По данным директора филиала РГП «Казгидромет» Даулета Оралымбекова, уровень воды в реках области выше в сравнении с прошлогодним, больше и толщина льда. Кроме того, осеннее увлажнение почвы в бассейнах паводкоопасных рек, в частнос­ти Урала, Большого и Малого Узеней, превышает норму. Неу­тешителен и прог­ноз метеорологов на март: температура воздуха ожидается на 1–2 градуса выше, чем обычно. Все эти условия могут способствовать так называемой «дружной» весне, когда таяние снега и льда будет происходить стремительно, и вода не успеет впитаться в промерзшую землю или испариться, как это уже было в памятном 2011 году.

В связи с этим департамент по ЧС ЗКО, как обычно, беря во внимание самый неблагоприятный сценарий развития событий, подготовился к паводкам заранее.

По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, группировка сил и объем средств, которые будут направлены на противопаводковые мероприятия в нынешнем году, значительные. В чрезвычайном резерве области было заложено 546,6 млн тенге, предусмотрены средства на проведение взрывных работ на реках, аэровизуальное обследование с привлечением вертолета и космического мониторинга. Для оперативного отслеживания ситуации по вскрытию рек местные спасатели работают во взаимодейст­вии с российскими коллегами.

В области уже определено 48 пунктов временного размещения людей в случае эвакуации из мест затопления, 25 из них – в Уральске. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций население будет оповещаться с помощью SMS.

Чтобы не допустить подтоп­ления талыми водами, с улиц Уральс­ка активно убирается снег, отмечает руководитель ТОО «Жайык Таза Кала» Болат Амиргалиев. На сегодня за пределы города вывезено 456 тыс. кубометров. Ведется очистка арыков и водопропускных труб.

В ДЧС области подчеркивают, что практическая готовность сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям, будет проверена в рамках учений «Весна-2017», которые запланированы на начало марта.