Қазақ тілі
Говорим на казахском
Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область
В интервью газете «Ана тiлi» Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал несколько шагов, необходимых для повышения статуса государственного языка в республике. В первую очередь он должен стать престижным, востребованным в социуме, и при назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение следует отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским.