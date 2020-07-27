Говорим на казахском

В интервью газете «Ана тiлi» Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал несколько шагов, необходимых для повышения статуса государственного языка в республике. В первую очередь он должен стать престижным, востребованным в социуме, и при назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение следует отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским.

Президент также сделал особый акцент на том, что следует поддерживать и поощрять представителей других этносов, хорошо владеющих казахским, поскольку они помогут поднять его до уровня языка межнационального общения.

– Я полностью согласна с тем, что сказал Глава государства, – говорит руководитель Актюбинского областного этнокультурного объединения татар и башкир «Шатлык» Эльвира Хабибуллина. – По национальности я татарка. Но разговариваю на нескольких языках, в том числе на казахском, русском, башкирском. Моя бабушка всегда мне говорила: «Не надо стесняться того, что ты неправильно произносишь слова на родном языке, надо больше бояться другого – незнания своего языка». А еще она говорила: «Если знаешь татарский, значит, будешь знать и казахский. На казахском будешь говорить – татарский никогда не забудешь. Ведь оба языка близки по звучанию, произношению». Эти ее высказывания остались в моем сердце навсегда и помогают в жизни. И слова бабушки я не устаю повторять своим детям.

Для познания культуры, традиций народа прежде всего надо изу­чить его язык. Поэтому каждый гражданин Казахстана должен знать государственный язык, уверена Эльвира Динаевна. Стремиться хотя бы овладеть им в разговорном обиходе. Язык – это сердце государства. Живет язык – жива нация, а соответственно государство будет жить. Язык – стержень государства, его фундамент.

Необходимо начинать изучение языка не с алфавита и бессмысленного заучивания слов. С малых лет надо учить детей думать на казахском языке через народные обычаи, обряды, через фольклор, через культуру и искусство.

В этнокультурном объединении «Шатлык» сегодня 250 членов. И, по словам его руководителя, многие хорошо владеют казахским языком. Это люди старшего поколения и молодежь, которая приехала в город из сельской местности, чтобы поступить в вузы, колледжи. Даже те, кто обучался в русских школах, прекрасно говорят на казахском, потому что на селе у них много друзей-казахов, соседей, с которыми общение идет большей частью на государственном языке.

При ЭКО вот уже 20 лет действует воскресная школа. Приходя туда, чтобы лучше изучить и совершенствовать родной язык – татарский, многие учащиеся берут за основу казахский. Преподавателям остается разве что слегка подправлять произношение, разъяснять грамматику. Так – в сравнении – дети легче запоминают татарский. Это ли не есть взаимообогащение культур народов?

На базе воскресной школы обу­чают как татарскому и башкирскому, так и казахскому языкам. Ведут уроки опытные педагоги с филологическим образованием. В частности, вела занятия по изу­чению татарского языка Рамзия Есенбаева. Она очень хорошо знает казахский, а также английский, который много лет преподавала в школе № 16 Актобе.

Дедушка Эльвиры Хабибуллиной – Гарифулла Нагметжанов – также был педагогом. Еще в 30-е годы прошлого столетия его направили из России в Казахстан по программе ликвидации безграмотности. Он был преподавателем русского языка и литературы. Владел хорошо татарским языком.

По воспоминаниям отца Эльвиры Динаевны, в селе Яйсан он вел уроки детям-казахам и во многом, зная татарский, легко изъяснялся с ними. Позже его направят в Каракалпакстан. Зная казахский, он уже свободно преподавал там детям-узбекам.

В Каракалпакстане Эльвира и родилась. Деда она не видела, он скончался до ее рождения. Родители тоже владели татарским и казахским. Потому с переездом в Казахстан она уже знала неплохо казахский, каракалпакский, узбекский, татарский. И в этом были свои плюсы: когда училась в Казахстане, уроки казахского давались ей легко. И в классе она была лучшей ученицей, знающей государственный язык.

И дети в семье Хабибуллиных казахский неплохо знают, активно используют. Старший сын Шамиль, когда еще учился в школе, участвовал в языковом конкурсе и занял 1-е место. Тогда он исполнял песню Абая «Көзімнің қарасы». Сейчас Шамиль – выпускник Казанского университета, окончил магистратуру, он архитектор-проектировщик. Младший сын – инженер-технолог нефтегазовых топливных оборудований.

Кстати, в конкурсе на знание государственного языка участвовала несколько лет назад вся семья Хабибуллиных, они заняли 3-е место. От этнокультурного объединения в мероприятии приняли участие еще три татарские семьи. Призерами стали также семьи Ибрагимовых, Есенбаевых, Мухамедьяровых.

Подобные конкурсы проводятся ежегодно в области, и члены объединения всегда в них активно участвуют, часто – заслуженно – признаются победителями. Среди них, к примеру, немало молодежи: это Руслан Насыров – магистрант Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова, Розалия Исхакова – выпускница этого вуза.

Не так давно стала призером конкурса Эльмира Ядгарова – она в совершенстве знает казахский. В этом году Эльмира окончила Университет им. С. Баишева. Хорошие знания жюри оценило и у Руфины Шохрутдиновой, ученицы 10-го класса Софии Айшуаковой.

1 мая в прямом эфире местного телевидения выступали члены объединения, баянистки Нуранья Зинетова и Халида Семкина. Они дают уроки музыки в школе и детском саду, являются членами народного ансамбля «Сайра, гармонь!» В ходе передачи они говорили только на казахском, в совершенстве владея им, отвечали на вопросы ведущей.

При ЭКО действуют два народных ансамбля – «Язгы монар», 55-летие которого праздновали в прошлом году, и детский – «Сайлям». В их репертуаре песни разных народов, немало, разумеется, и казахских. А в год 175-летия Абая они уже неоднократно посвящали свои выступления памяти великого казахского просветителя, поэта, философа.