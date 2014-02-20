Говорите вместе с soyle.kz

– Не секрет, что электронный портал soyle.kz – это пионер в онлайн-изучении именно казахского языка. Что подвигло вас к осуществлению этой идеи?

– Глава Государства Н. А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил, что казахский язык стал языком образования, науки и Интернета. И деятельность нашего проекта направлена в первую очередь на развитие и продвижение именно этого тезиса. Сейчас в стране много различных учебников и учебных пособий по обучению казахскому языку, и это прекрасно, когда есть выбор. Но, как известно, время диктует свои правила, и в век информационных технологий дистанционное или онлайн обучение становится одним из наиболее востребованных методов в изучении любого языка. Данная форма обучения, помимо доступности, также позволяет значительно экономить время и материальные ресурсы.

– Что конкретно может предложить ваш портал тем, кто желает обучиться государственному языку?

– Онлайн-курс soyle.kz /«сөйле» (переводится как «говори») – это уроки по изучению казахского языка, с их помощью можно освоить азы грамматики, читать и писать, понимать речь, используемую в повседневной жизни. Интернет-портал содержит много полезной информации: звучание и перевод новых слов, словарные карточки на расширение словарного запаса, словарь к урокам, стандарт­ные фразы, готовые конструкции из повседневной речи, ситуационные диалоги, аудио и видеоматериалы, интерактивные упражнения, тесты, справочные материалы и многое другое. Содержание наших основных уроков охватывает множество аспектов повседневной жизни. Разрабатывая и озвучивая диалоги, имитирующие реальную обстановку и каждодневные жизненные ситуации, мы постарались предложить рецепты преодоления языкового барьера, чтобы люди не комплексовали и были уверенны в своих силах.

– Действительно, многие мои знакомые в силу слабого знания стесняются говорить на казахском…

– Одна из наших целей – помочь и поддержать именно таких людей, главное – было бы желание. Имея определенный запас слов, можно спокойно научиться строить разговорную речь. И наш сайт послужит им существенным подспорьем в этом деле. Разрабатывая и озвучивая диалоги, имитирующие реальную обстановку и каждодневные жизненные ситуации, мы постарались предложить рецепты для преодоления того барьера, о котором вы говорите. Причем уроки построены таким образом, что постигая язык по схеме «от простого – к сложному», вы можете, что называется, запомнить и отточить произношение цельных наиболее часто используемых выражений. Сейчас на портале размещены уроки для начинающих, но вскоре появятся уроки для среднего и продолжающего уровня. Сайт и далее будет заполняться новыми материалами.

– Замечаете ли вы рост интереса к изучению казахского языка?

– Несомненно, сегодня тенденция такова, что идет рост интереса к изучению государственного языка. Наглядное подтверждение тому – статистика нашего портала, где все больше и больше людей вовлекаются в процесс обучения государственному языку. За два месяца функционирования нашего портала его посетили около 40 000 человек из разных регионов страны и зарубежья, таких как РФ, КНР, США, Германия, Великобритания, Турция, и так далее, а зарегистрировались и начали обучаться уже более 6 000 пользователей. Судя по уровню посещаемости, некоторые пользователи не хотят регистрироваться, опасаясь, что затем им на почту будут приходить разные спамы, и так далее. Это не так, регистрируйтесь смело и начинайте обучение. Мы вам на почту ничего не будем высылать, регистрация необходима лишь для того, чтобы вести статистику обучающихся.

– Каковы ваши планы по дальнейшему совершенствованию портала?

– Как известно, за пределами Казахстана в 43 странах мира проживает свыше 5 миллионов, или 30–35% от общей численности всех казахов. И от них и иностранцев, которые проживают в Казахстане, поступают предложения сделать для обучающихся программу казахскго языка. Поэтому в наших планах создание нового раздела – уроки казахскому языку для тех казахов, которые проживают за рубежом, не владеют русским, англоязычных пользователей, а также для 5 миллионов будущих гостей, которые планируют посетить нашу страну во время проведения ЭКСПО-2017. Рабочим языком о бучения будет английский, а казахскую версию планируем сделать на латинице, так как латинская графика знакома большинству иностранцев и казахов, проживающих за рубежом. Мы начнем обучать посетителей читать и писать на латинице. Портал будет регулярно и постоянно наполняться новыми уроками, материалами, будем развивать обучающий раздел нашего сайта для детей. Поэтому рекомендую добавить его адрес в закладки вашего браузера, а также следить за обновлениями, информацию о которых вы можете найти в виде названий новых уроков и статей в разделах, расположенных в верхней части основного содержимого страницы. Также скоро запустим мобильное приложение портала, над которым сейчас работают наши специалисты.

– Спасибо за беседу!

Галым ТЕРЕНСАЙ