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Иван Сауэр, генеральный директор агрофирмы «Родина», Акмолинская область:

– Уже то, что мы третий год подряд собираемся на Форуме работников сельского хозяйства, отвечает на многие вопросы. С высоких трибун часто говорят о значении аграрного сектора, а когда такой масштабный форум регулярно проходит с участием Главы государства, становится понятно, какое место занимает сельское хозяйство.

И у нас есть результаты. Валовой продукт агропромышленного комплекса превысил 15 триллионов тенге. Три года назад мы об этом даже не думали.

Тем не менее рынки сегодня переживают непростые времена. Посмотрите хотя бы на цены, касающиеся нашего основного продукта – хлеба. Но даже в этих условиях отрасль развивается – быстро и по-современному. Сейчас мы за год делаем столько, сколько еще десять лет назад делали за пять. Тогда о таком рывке мы и не мечтали.

Еще несколько лет назад у нас не было тех возможнос­тей, которые открываются сегодня. Тот, кто приходит в сельское хозяйство и готов трудиться, получает от этой работы удовольствие. Кто-то, конечно, хочет только выйти в поле и сразу стать олигархом, ос­воить тысячи гектаров, завес­ти большое стадо. Но чудес не бывает...

Возможностей развивать свое хозяйство сейчас действительно много. И все же человек, выбирающий эту профессию, должен понимать: она требует внимания круглые сутки, семь дней в неделю.

На такие форумы стараются приглашать прежде всего аксакалов – тех, кого многие знают. Но посмотрите, сколько в зале молодых людей. На рабочих совещаниях я тоже стал видеть гораздо больше молодежи.

Я всю жизнь в сельском хозяйстве и знаю многих коллег, чьи дети когда-то выбрали другие профессии. Они стали юристами, экономистами, работали в госорганах, а сегодня оставили должности, многие сняли погоны и пошли работать с землей. Сколько появилось династий! Для меня это ответ на вопрос о перспективах сельского хозяйства. Династии – это голосование за отрасль!

Эрик Балапанов, председатель наблюдательного совета холдинговой компании KazFoodProducts:

– Один из продуктов глубокой переработки зерна – биоэтанол. Мы получаем его из того, что при обычной переработке считается отходами. Из этих остатков извлекаем крахмал, который проходит несколько стадий обработки. Так получается биоэтанол второго поколения, используемый сейчас в производстве алкогольной продукции.

Практически весь объем – 95 процентов – мы экспортируем в страны Европейского союза. В Прибалтике у нас есть перевалочная база. Туда продукцию доставляем по железной дороге, затем перегружаем на судно и отправляем покупателям.

Другое направление, которым мы сейчас занимаемся, – устойчивое авиационное топливо. Над этим проектом работаем вместе с «КазМунайГазом» и американскими партнерами. В Европейском союзе уже действуют требования к минимальной доле такого топлива. С 2030 года она составит 6 процентов. В самой топливной смеси доля устойчивого авиатоплива может достигать 50 процентов.

Завод по его выпуску уже проектируется. Базовую инженерную проработку ведет американская компания KBR. Рассчитываем вместе с партнерами завершить проект в ближайшие три года.

От нынешнего форума у меня большие ожидания. Президент и Правительство поставили перед отраслью задачу довести долю переработки до 70 процентов. Думаю, сегодня мы услышим, что еще предстоит сделать для развития перерабатывающей промышленности.

Мы чувствуем серьезную поддержку со стороны государства. В отрасли действуют программы, которые помогают предприя­тиям развивать производство. Со своей стороны постараемся выполнить поставленные задачи.

Сергей Звольский, директор ТОО «Астык-STEM», Северо-Казахстанская область:

– На III Форуме работников сельского хозяйства мне присвои­ли почетное звание «Заслуженный деятель аграрной отрасли Казахстана». Хочу поблагодарить Главу государства Касым-Жомарта Токаева за это доверие.

Здесь собрались люди, которые сегодня кормят страну. Я не побоюсь этого сказать. И это здорово. Среди участников много моих друзей и коллег. Мы успели поговорить вчера, обсудили, что уже сделано и куда двигаться дальше. Стоять на месте мы не имеем права. Впереди сложная, но интерес­ная работа.

На форуме Президент говорил о патриотизме. Я вижу его в преемст­венности поколений. У нас есть опыт, который мы должны передать детям и внукам, чтобы они могли достойно трудиться на родной земле. Думаю, у аграриев это чувство долга особенно сильно. Мы живем там же, где работаем, и видим, какие плоды приносит наш труд.

Год был тяжелым и засушливым, но урожай мы собрали. Наше предприятие, например, получило больше 20 тысяч тонн овощей. Можем работать и в таких условиях? Можем.

Есть уверенность в будущем, и мы продолжаем вкладывать средства в свою землю.

Поддержку государства чувствуем и на посевной, и на уборочной. В это время особенно нужны оборотные средства. Расходы на полевые работы уже есть, а выручка поступит позже. Аграрии получают на эти цели больше триллиона тенге. Нам доступны льготное горючее и минеральные удобрения. Это серьезная поддержка, и она обязывает нас добиваться хорошего урожая.

Алия Капарова, телятница ТОО «Burabay Milk», Акмолинская область:

– Хочу поблагодарить Президента Касым-Жомарта Токаева за то, что он вручил мне медаль «Ерен еңбегі үшін».

Я очень рада и очень взволнована – это моя первая медаль.

Я простая телятница, работаю в Burabay Milk больше девяти лет и совсем не ожидала такой высокой награды. Прежде всего хочется разделить эту радость с теми, кто работает вместе со мной. Для всех нас награждение стало неожиданностью. Я всем очень благодарна.

Выполнять свою работу достойно и добросовестно – это для меня патриотизм. Такое признание дает повод трудиться с еще большей отдачей. Хотелось бы когда-нибудь снова выйти на сцену Дворца Независимости.

Теперь у меня есть цель – рас­ти в профессии, развиваться дальше, не стоять на месте. У нас планируют открыть новую ферму. Думаю, там будет больше возможностей проявить себя и добиться новых результатов. Буду продолжать работать и стараться.