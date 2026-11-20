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Тшилидзи Марвала, ректор Университета ООН, заместитель Генерального секретаря ООН:

– В начале 2027 года мы планируем открыть в Алматы исследовательский институт Университета ООН. Это будет наше первое присутствие в Центральной Азии. Мы будем изучать, как развиваются регионы, какие экономические и политические изменения в них происходят и какую роль в этом играют технологии. Сегодня искусственный интеллект меняет почти все вокруг нас. Что это значит для экономики? Как эти перемены скажутся на безопасности и благосостоянии людей? На эти вопросы мы хотим искать ответы вместе с казахстанскими коллегами.

Мы планируем направить сюда более 30 постдок­торантов. Они будут работать с местными исследователями, чтобы на основе совместной работы вырабатывать международные рекомендации. Также хотим сотрудничать с университетами и студентами Казахстана. Это одна из целей нашей работы здесь, и мы рассчитываем заключить с вузами соглашения о сотрудничестве. Алматы станет частью международной сети, в которой уже работают учреждения Университета ООН.

При выборе страны нас впечатлило то, как в Казахстане устроено образование, и то, что могут предложить местные исследователи и студенты. Еще один фактор – вложения в центры обработки данных. Они дают вычислительные мощности, без которых трудно развивать искусственный интеллект. Казахстан уже инвестирует и в данные, и в алгоритмы, и в практическое применение технологий. Поэтому я считаю, что у страны есть все возможности стать одним из лидеров в этой области в регионе.

Дальше многое будет зависеть от того, как люди научатся пользоваться этими инструментами. Здесь важна роль образования. Нам предстоит понять, какие условия должны создать учебные заведения, чтобы человек мог освоить эти технологии, и что будет побуждать людей применять их с пользой для общества. Какие стандарты и правила нужны для такой работы? Какую роль в этом могут сыграть законодатели? На мой взгляд, развитие искусственного интеллекта в стране будет зависеть и от того, как мы ответим на эти вопросы.

Марк Ист, вице-президент Coursera по работе с государственным сектором на глобальном уровне:

– Наша задача в Coursera – сделать обучение доступным людям по всему миру. Казахстан, на мой взгляд, входит в число стран, которые серьезно подошли к вопросу о том, чему и как учить студентов. Университеты включают наши курсы в программы, по которым учащие­ся получают дип­ломы. Уже более 100 000 молодых людей осваивают навыки работы с искусственным интеллектом по нашим материалам. На форуме видно, чего могут добиться университеты и частные компании, когда берутся за подготовку студентов вместе.

Я вижу большой потенциал в обу­чении людей, которые уже работают. Когда компания нанимает молодых выпускников, хорошо, если они умеют пользоваться искусственным интеллектом. Столь же важно дать возможность учиться тем, кто получил образование раньше. Хотелось бы, чтобы работодатели помогали таким сотрудникам осваивать инст­рументы, которыми они смогут пользоваться в своих профессиях. Такая подготовка нужна также тем, чья работа далека от разработки технологий.

У ученого, разработчика и обычного пользователя разные задачи. Последнему, например, важно уметь сформулировать промпт так, чтобы получить ответ, с которым можно работать. Руководителю предстоит решить другой вопрос: как использовать искусственный интеллект, чтобы изменить деятельность компании. Ему важно понимать возможности технологии и видеть, какие задачи она поможет решить. То, чему стоит учить человека, зависит от его роли и от того, как он будет применять эти инструменты.

Учиться предстоит многим. Мы надеемся, что частные компании будут использовать наши курсы для подготовки своих сотрудников.

Лариса Уиткрофт, старший директор Coursera по работе в Центральной Азии:

– Coursera работает в Казахстане уже четыре года. Когда мы запускали проект с Министерством науки и высшего образования РК, к нему подключились 25 университетов. В первый год нас поддержал фонд «Қазақстан халқына». Для нас это было важно, если бы они не поверили в нас, мы бы не смогли начать эту работу. За расширение проекта мы благодарны министерству и руководителю ведомства Саясату Нурбеку. Сегодня с нами сотрудничают более 100 вузов, и партнерство охватывает почти всю систему высшего образования страны.

Более 300 000 студентов уже прошли обучение на платформе и получили сертификаты зарубежных университетов и компаний, среди которых Google, IBM и Meta. Для учащегося важны навыки, которые он приобретает за время курса. Они пригодятся и при поиске первой работы, и позже, когда человек уже работает и хочет развиваться в своей профессии. Такую подготовку можно получить еще во время учебы в вузе. Студенту это дает возможность ознакомиться с подходами зарубежных университетов и лучше понять, каких профессиональных навыков ждут крупные компании.

Несколько дней назад число пользователей Coursera в Казахстане превысило миллион. Сюда входят и те, кто пользуется платформой вне университетской программы. Для нас это важный результат. Среди стран Центральной Азии Казахстан, пожалуй, наш самый активный партнер. Нам нравится здесь работать, и за эти годы мы увидели, насколько может вырасти сотрудничество, начавшееся с нескольких десятков вузов.

Я была и на первом форуме, и на втором, а теперь приехала на третий. По этим встречам хорошо видно, как меняется международное сотрудничество в высшем образовании. Сегодня здесь собрались зарубежные партнеры высокого уровня, у многих из которых уже есть опыт работы с казахстанскими университетами. Именно по таким связям и по тому, как они развиваются от форума к форуму, мы видим, что политика интернационализации образования дает результаты.

Нурлан Медетов, председатель правления – ректор Торайгыров Университета, Павлодар:

– На форуме мы хотим расширить круг зарубежных партнеров. Один из вопросов, с которым приехали, – подготовка кадров для «Долины ЦОДов» в Экибастузе. Мы уже заключили соглашение с Университетом Путра Малайзия. В нем работают такие дата-центры, и нам интересен опыт местных вузов в подготовке специалистов. Вместе с парт­нерами мы хотим обновить наши образовательные программы. С кем еще будем сотрудничать, зависит от того, какие компании и технологии придут в проект.

Мы уже встречались с представителями организации, которая занимается строительством. Стало понятно, сколько разных специалис­тов потребуется для обслуживания дата-цент­ров. Это энергетики, специалисты по информационным технологиям, люди, которые умеют монтировать и обслуживать оборудование. У нас более 70 процентов направлений подготовки – техничес­кие. Поэтому мы можем опереться на собственный опыт в энергетике, строительстве и других инженерных областях.

Для студентов третьего и четвертого года обучения мы планируем короткие курсы. Эти ребята скоро выйдут на рынок труда, и мы хотим, чтобы они успели получить дополнительные навыки для работы на объекте. Для тех, кто только поступает, будем готовить совместные программы с зарубежными вузами. Один из вариан­тов – обучение с получением двух дипломов. Через три-четыре года, по мере развития проекта, его команда сможет пополниться выпускниками этих программ.

Проект находится в 120 километ­рах от нашего университета. Для нас важно, чтобы у местных ребят была возможность там работать. На предыдущих форумах вузы подписывали меморандумы. Часть этих договоренностей переросла в совместные образовательные программы, появились филиалы. В этот раз нам важно узнать, как зарубежные коллеги готовят людей для таких объектов, и обсудить, что из их опыта можно применить у нас. Хотелось бы, чтобы эти разговоры тоже привели к совместной программе, по которой мы сможем готовить специалистов для Экибастуза.