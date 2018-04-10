​GPS для лекарств

Наталия Акопян

По данным ВОЗ, 10% продаваемых лекарственных средств – контрафактные. Их употреб­ление ежегодно становится причиной смерти от 100 тыс. до 1 млн человек. В Казахстане отсутствует официальная информация о фактах обнаружения фальсифицированной продукции, однако нарушения в этой сфере остаются актуальной проблемой. В связи с такой ситуацией состоялось публичное обсуждение результатов проведенного анализа по созданию и внедрению системы отслеживания медицинской продукции в РК под председательством вице-министра здравоохранения Алексея Цоя.

В работе совещания приняли участие председатель Комитета фармации Людмила Бюрабекова, заместитель генерального директора Национального цент­ра экспертизы лекарственных средств Болат Жантуриев, представители общественных организаций и профильных ассоциаций. В селекторном режиме к разговору присоединились также региональные департаменты фармацевтического контроля.

Открывая мероприятие, вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что внед­рение системы отслеживания медицинской продукции – это мировой опыт, имеющий колоссальный эффект по прослеживаемости и маркировке. Кроме того, это важный шаг в направлении цифровизации Казахстана.

– Внедрение системы имеет основные задачи: отслеживаемость товаров, борьбу с контрафактной продукцией и самое главное – качество лекарств, поступающих к нашим гражданам, – подчеркнул Алексей Цой.

О проводимой работе по внед­рению системы отслеживания медицинской продукции в рес­публике рассказал заместитель генерального директора НЦЭЛС Болат Жантуриев. По его словам, она позволит установить мониторинг за обеспечением казахстанцев качественной и безопасной медицинской продукцией, создать эффективный механизм для отслеживания ее движения от этапа производства или импорта до момента реализации. Отслеживание продукции в системе будет происходить по контрольно-идентификационному знаку (КИЗ), наносимому на вторичную упаковку в формате двумерного штрих-кода Data Matrix.

– Внедрение системы поможет решить спектр задач: повысить лекарственную безопасность населения страны, снизить угрозы для жизни и здоровья населения, сформировать систему отслеживания на всех этапах движения медицинской продукции. Также она послужит инструментом мониторинга и информационной поддержки уполномоченных органов, что значительно повысит контроль в области обращения медпродукции, – отметил Болат Жантуриев.

В 2017 году в ходе проверок было выявлено 507 административных правонарушений, среди них – случаи реализации незарегистрированных и поддельных лекарственных средств, а также товаров с истекшим сроком годности. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 млн тенге.

Систему предполагается внед­рять в несколько этапов: в 2018–2019 годах планируется проведение пилотного проекта, в 2020–2021 годах – запуск системы отслеживания медицинской продукции в промышленную эксплуатацию с добровольным подключением производителей лекарственных средств, в 2023 году – внедрение обязательной маркировки для лекарственных средств, находящихся в обращении.

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