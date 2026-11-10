Грабитель сорвал золотую цепочку с пожилой женщины в Караганде

Инцидент произошел на одной из улиц города

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В Караганде сотрудники управления полиции раскрыли грабеж, жертвой которого стала пожилая женщина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент произошел на одной из улиц города. Злоумышленник, приметив 63-летнюю прохожую, сорвал с ее шеи украшение и скрылся с места преступления. Потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. На допросе задержанный признался в содеянном, пояснив, что пошел на преступление из-за острой нехватки денег. Он сдал похищенное в ломбард. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



