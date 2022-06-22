Грабитель бросился наутек от избившей его продавщицы магазина в Текели (видео)

В городе Текели женщина-продавец поколотила шваброй грабителя и отстояла магазин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Алматинской области.

Факт зарегистрирован в ночь на 19 июня в одном из магазинов Текели. Мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая медицинским скальпелем, потребовал дневную выручку. Грабитель пнул витрину и повредил кассовый аппарат.

У кассы оказались две дочери владелицы магазина, которых 36-летняя продавщица попросила подежурить пока она помоет полы. Услышав крики, хрупкая женщина поспешила на помощь и огрела грабителя шваброй по спине.

Мужчина, встретив яростный отпор, тут же сбежал с места происшествия.

Действия злоумышленника и мужественный поступок работницы магазина попали в объектив камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 48-летний местный житель. В своих показаниях мужчина пояснил, что решился на преступление якобы из-за финансовых трудностей.

Скальпель, обнаруженный на месте происшествия, а также использованная подозреваемым маска изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 24, частью 1 статьи 191 УК РК (покушение на грабеж). Ущерб от разбитой витрины владелец магазина оценила в 100 тысяч тенге.