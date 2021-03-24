Грабитель с игрушечным пистолетом напал на ломбард в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
Житикаринскими полицейскими оперативно раскрыто два грабежа. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, передает Alau.kz
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20 марта в полицию поступило сообщение от продавца магазина о том, что неизвестный мужчина зашел вечером в магазин и потребовал выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет.
Продавец сообщила, что в это время зашли покупатели, поэтому мужчина спешно выбежал из магазина. Через несколько минут о таком же факте сообщила продавец соседнего магазина.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, были оповещены все магазины города, сообщены приметы подозреваемого. Все патрули были приближены к магазинам. Через несколько минут продавец одного из магазинов сообщила о мужчине, похожем по приметам. Он был сразу задержан ближайшим патрулем.
При проведении следственных действий установлено, что двумя днями ранее в Костанае им было совершено хищение денежных средств из ломбарда. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил 600 тысяч тенге. Сотрудники ломбарда опознали подозреваемого.
В настоящее время 22-летний житель Карабалыкского района арестован. Совершив преступление в Костанае, он поехал в Житикару.