Грабитель с ружьем бросился наутек от хозяйки дома в Житикаре

Происшествия
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Полицейские Костанайской области раскрыли ряд ранее совершенных тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Среди раскрытых – преступление, произошедшее 12 лет назад.

«Это дерзкое разбойное нападение произошло в Житикаре. Неизвестный проник в один из частных домов и начал угрожать его хозяйке обрезом охотничьего ружья, для убедительности он даже 2 раза выстрелил в потолок. Но хозяйка, оказав сопротивление, застала разбойника врасплох. Он испугался и убежал», – рассказали в полиции.

Подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 64-летний житель Костаная.

Полицейские задержали и подозреваемого в разбойном нападении 23 января этого года на микрокредитную организацию в Аркалыке. Добычей 34-летнего горожанина стали 29 тысяч тенге.

Спустя 2 месяца полицейским удалось выйти и на след подозреваемых в другом разбойном нападении.

29 декабря прошлого года двое мужчин в масках проникли в дом одинокого пенсионера в селе Мичурино Костанайского района. Связав его, разбойники похитили 270 тысяч тенге.

Подозреваемыми оказались ранее судимые 36-летние жители Костаная.

По всем фактам начато досудебное расследование по уголовной статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

 

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