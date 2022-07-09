Грабитель выбил зубы и отобрал телефон у прохожего в Нур-Султане

В Нур-Султане задержан грабитель, напавший на прохожего. Одним ударом кулака злоумышленник выбил сразу 4 зуба 18-летнему парню, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С заявлением в полицию обратился житель города о том, что неизвестный напал на него на улице и отобрал сотовый телефон. Установлено, что около 23.00 часов молодой человек шел по улице Есенберлина и разговаривал по сотовому телефону. В это время к нему подошел подозреваемый и попросил позвонить. На его просьбу парень ответил отказом. В ответ злоумышленник ударил его в челюсть и забрал телефон стоимостью 100 тысяч тенге. Сотрудниками полиции по "горячим следам" был задержан 34-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу", - рассказали в столичном ДП.

По факту грабежа проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Нур-Султана, добавили в ДП.