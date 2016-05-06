Грабители платежных теминалов задержаны в ЮКО

В ЮКО задержали потрошителей платежных терминалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
В марта 2016 года в полицейскую часть Сарыагашского РУВД с заявлением обратилась 53-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что неизвестные лица похитили из платежных терминалов в магазине ящики с деньгами.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые инспекторы Местной полицейской службы Сарыагаша на одной из улиц поселка Абай остановили подозрительную автомашину марки ВАЗ 21114. При проверке в салоне автомашины полицейские обнаружили травматический пистолет с патронами, гвоздодер, перчатки и маски. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили подозреваемых в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемые, жители Жамбылской области, 1988 и 1987 годов рождения, ранее судимые. Они рассказали, как ночью вскрыли замок на двери магазина, разбили терминалы и украли ящики с деньгами. Сколько было в ящиках, грабители заранее не знали.
Полицейские озвучили общую сумму ущерба – 1,5 миллиона тенге.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: 188 "Кража", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 287 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых и взрывных устройств".
Подозреваемые арестованы. Ведется досудебное расследование.
В марта 2016 года в полицейскую часть Сарыагашского РУВД с заявлением обратилась 53-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что неизвестные лица похитили из платежных терминалов в магазине ящики с деньгами.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые инспекторы Местной полицейской службы Сарыагаша на одной из улиц поселка Абай остановили подозрительную автомашину марки ВАЗ 21114. При проверке в салоне автомашины полицейские обнаружили травматический пистолет с патронами, гвоздодер, перчатки и маски. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили подозреваемых в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемые, жители Жамбылской области, 1988 и 1987 годов рождения, ранее судимые. Они рассказали, как ночью вскрыли замок на двери магазина, разбили терминалы и украли ящики с деньгами. Сколько было в ящиках, грабители заранее не знали.
Полицейские озвучили общую сумму ущерба – 1,5 миллиона тенге.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: 188 "Кража", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 287 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых и взрывных устройств".
Подозреваемые арестованы. Ведется досудебное расследование.