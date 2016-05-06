Грабители платежных теминалов задержаны в ЮКО

Закон и Порядок
Фото с сайта news.ivest.kz
В ЮКО задержали потрошителей платежных терминалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В марта 2016 года в полицейскую часть Сарыагашского РУВД с заявлением обратилась 53-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что неизвестные лица похитили из платежных терминалов в магазине ящики с деньгами.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые инспекторы Местной полицейской службы Сарыагаша на одной из улиц поселка Абай остановили подозрительную автомашину марки ВАЗ 21114. При проверке в салоне автомашины полицейские обнаружили травматический пистолет с патронами, гвоздодер, перчатки и маски. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили подозреваемых в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемые, жители Жамбылской области, 1988 и 1987 годов рождения, ранее судимые. Они рассказали, как ночью вскрыли замок на двери магазина, разбили терминалы и украли ящики с деньгами. Сколько было в ящиках, грабители заранее не знали.

Полицейские озвучили общую сумму ущерба – 1,5 миллиона тенге.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: 188 "Кража", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 287 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых и взрывных устройств".

Подозреваемые арестованы. Ведется досудебное расследование.

Популярное

Все
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Укреплять мир и стабильность
Конституция и региональное развитие
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Здесь вырастут чемпионы
Современные угрозы все чаще направлены на сознание человека
Важная бронза Артема
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Казахстанцы – лучшие!
Летний турнир теннисистов
Готовность к Азиатским играм
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
В Румынии остановят энергоблок АЭС из-за сильной засухи
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Саудовская Аравия ввела новую многократную визу для совершения умры
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Акерке Амалят стала первой на «Славянском базаре-2026»
Аншлаги на фестивале «Сириус – Роза Хутор»
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Читайте также

Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Троих подозреваемых в незаконном хранении марихуаны задержа…
Дело о многомиллионном хищении: Генпрокуратура добилась отм…
Нарушения ПДД участниками свадебного автокортежа пресекли в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]