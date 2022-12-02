Грабители с гвоздодером и топором напали на АЗС в Алматы

Двое в масках, с гвоздодером и топором в руках, ворвались в помещение АЗС и заперли в подсобном помещении кассира и охранника.

Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы раскрыли нападение на АЗС. Преступной добычей налетчиков стали 100 тысяч тенге и два мобильных телефона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Нападение на автозаправочную станцию произошло во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках, с гвоздодером и топором в руках, ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы деньги, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры", - рассказал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.

Подозреваемых задержали в тот же день. Это – гражданин Т., 1999 года рождения и гражданин М., 2000 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч.2 УК РК.

Как выяснили полицейские, злоумышленники – приезжие. В Алматы прибыли с целью устроиться на работу, но по всей вероятности, не смогли придумать более легкого способа заработка.

"Налетчики" водворены в ИВС. Их личности полицейские проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.