Грабители в Мексике похитили деньги, выделенные правительством на поддержку бедных
Грабители напали из засады на грузовик, перевозивший деньги, выделенные правительством Мексики на поддержку бедных. В результате двое сотрудников банка и пятеро полицейских были убиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на russian.news.cn.
По информации местных СМИ, раненый сотрудник банка сразу же доложил властям об этом инциденте.
Ограбление произошло в штате Герреро на юге страны. Представитель Мексики по делам национальной безопасности опубликовал заявление, в котором говорится, что нападение было совершено на горной дороге, злоумышленники, личность которых остается неизвестной, похитили 55 тыс. американских долларов и скрылись с места преступления.
Мексиканская армия, местная полиция и компетентные органы ведут расследование, пока никто не арестован.