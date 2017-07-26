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Грабители в Мексике похитили деньги, выделенные правительством на поддержку бедных
Грабители напали из засады на грузовик, перевозивший деньги, выделенные правительством Мексики на поддержку бедных. В результате двое сотрудников банка и пятеро полицейских были убиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на russian.news.cn.

По информации местных СМИ, раненый сотрудник банка сразу же доложил властям об этом инциденте.

Ограбление произошло в штате Герреро на юге страны. Представитель Мексики по делам национальной безопасности опубликовал заявление, в котором говорится, что нападение было совершено на горной дороге, злоумышленники, личность которых остается неизвестной, похитили 55 тыс. американских долларов и скрылись с места преступления.

Мексиканская армия, местная полиция и компетентные органы ведут расследование, пока никто не арестован.

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