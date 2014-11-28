Грабители ювелирного салона в Костанае осуждены на 10 лет Происшествия Аслан Кудабаев

В Костанае вынесли приговор грабителям одного из ювелирных салонов города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.



"Даулет Алибаев и Габит Искаков признаны виновными по статьям 251 ч. 2, 242, 179 ч. 4 п. "б" УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"; "Разбой" – Прим. автора). Обоим назначено по 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества", – указывается в сообщении.



Двое других грабителей – Соловьев и Байдаулетов – были задержаны сразу. 2 апреля 2013 года им вынесли аналогичный приговор. Пятый участник преступной группы Муратбек Байдаулетов находится в розыске.



По информации следствия, Соловьев, Искаков, Алибаев и двое братьев Байдаулетовых разработали подробный сценарий ограбления ювелирного магазина, расположенного в центре города. Каждому была отведена отдельная роль. В начале ноября 2012 года они приобрели в Астане у неустановленного следствием лица двуствольный охотничий обрез марки "ТОЗ-Б" 16-го калибра, который позже хранили в Костанае на съемной квартире.



"Желая испытать эффективность оружия, за несколько дней до ограбления Алибаев с Соловьевым, Искаковым и неустановленным следствием лицом совершили уличное ограбление, заставив потерпевшего вывернуть карманы и отдать наручный золотой браслет, сумку, в которой находились документы, три сотовых телефона, ключи от автомашины "Ауди". После чего Соловьев произвел выстрелы в обе ноги потерпевшего", – говорится в обвинительном заключении.



Планируя ограбить ювелирный салон "Рубин", пятерка преднамеренно отвлекла силы правоохранительных органов, сообщив о заложенном взрывном устройстве в здании ТЦ "Астыкжан".



"В это же время грабители подошли к магазину, заранее надев приготовленные маски и медицинские перчатки. Согласно разработанному плану Соловьев вошел в салон и прошел за витрину. За ним в салон вошел Алибаев и произвел три выстрела в лицо охранника, стоявшего возле витрины. В результате охранник лишился глаза. Вслед за ним в салон вошел Байдаулетов, который угрожал обрезом находящимся там людям. Искаков и Байдаулетов, пройдя за витрины и разбив стекло, похитили ювелирные изделия из золота с бриллиантами 585-й пробы на сумму более 70 млн тенге", – рассказали в пресс-службе.



Алибаев и Искаков долгое время скрывались в Акмолинской области, постоянно меняя места проживания. Они были арестованы в августе текущего года.

