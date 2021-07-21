Грабителя в полицейской форме задержали в Алматы

Приезжий из города Тараза, представляясь сотрудником полиции, грабил прохожих в Алматы, сообщает Kazpravda.kz
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«Столь вопиющий способ легкий наживы использовал 20-летний житель Жамбылской области.
Причём, как свидетельствуют данные опермероприятий, делал он это ни раз и ни два. Гр. Ш. ранее неоднократно судим за совершение грабежей.
На этот раз способ преступлений несколько изменен. Теперь он грабил прохожих, представляясь сотрудником полиции», - сообщил на своей странице в Facebook
заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Злоумышленника задержали, и сейчас он содержится под стражей.
У него была изъята полицейская форма, которую, как установлено, он приобрел в свободной продаже. Преступные деяния гр. Ш. квалифицированы по части 3 статьи 191 УК РК - грабеж.
В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к другим нераскрытым преступлениям, совершенным на территории Алматы и приграничных районов Алматинской области.
«На данный момент установлены пять преступных эпизодов, совершенных указанным человеком. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Медеуского района», - резюмировал Рустам Абдрахманов.