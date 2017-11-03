Град, грозы и сильный ветер – синоптики о погоде в Казахстане

3 ноября на большей части Казахстана пройдут осадки, местами град, туман и грозы, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов по всей республике пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед. На юго-востоке местами гроза, сильный ветер", – говорится в сообщении на сайте предприятия.
В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. В Акмолинской, Карагандинской областях местами туман, гололед.
В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами туман.
В Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами гололед.
В Актюбинской области местами туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской области ветер 15-20, днем порывы до 23-28 м/с, ночью местами туман, гололед.
В Южо-Казахстанской области усиление ветра 15-20, местами порывы до 23-28 м/с.
В Алматинской области днем местами, ночью в районе Жаланашколя ветер 15-22 м/с.
В Жамбылской области ожидается местами гроза, туман, возможен град, ветер 15-20, порывы до 23-28. На юго-западе области более 30 м/с.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов по всей республике пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед. На юго-востоке местами гроза, сильный ветер", – говорится в сообщении на сайте предприятия.
В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. В Акмолинской, Карагандинской областях местами туман, гололед.
В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами туман.
В Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами гололед.
В Актюбинской области местами туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской области ветер 15-20, днем порывы до 23-28 м/с, ночью местами туман, гололед.
В Южо-Казахстанской области усиление ветра 15-20, местами порывы до 23-28 м/с.
В Алматинской области днем местами, ночью в районе Жаланашколя ветер 15-22 м/с.
В Жамбылской области ожидается местами гроза, туман, возможен град, ветер 15-20, порывы до 23-28. На юго-западе области более 30 м/с.