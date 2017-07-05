Градостроительный каркас столицы 5 июля 2017 г. 9:46 Асель Муканова, Юрий Фоменко Среди других индикативных показателей следует привести уровень обеспеченности горожан жилой площадью. Ожидается, что к 2030 году она в среднем достигнет вполне комфортной величины – 30 квадратных метров на человека. По крайней мере во многом исходя из этого показателя и создавался Генеральный план развития Астаны до 2030 года. Конечно, местоположение выставочного комплекса «ЭКСПО-2017», дислокация нового железнодорожного вокзала, маршрут малой кольцевой магистрали оказали существенное влияние на векторы реновации главного города страны, тем не менее индикативные параметры этого процесса, как и принципы, остались неизменными. Если говорить об основных технико-экономических показателях, то территория столицы на сегодня превышает 71 тыс. га при численности жителей (с перспективой до 2030 года) – 1 млн 220 тыс. человек и плотности населения в среднем 44 человека на один гектар. По принципу золотого сечения В генплане, в который, согласно протоколу совещания с участием Президента РК от 22 апреля 2013 года, научно-исследовательским проектным институтом (НИПИ) «Астанагенплан» были внесены соответствующие изменения, удельный вес столичной территории распределен по принципу золотого сечения. Больше всего в Астане будет так называемых рекреационных площадей (мест для отдыха, прогулок, общения на свежем воздухе), под которые отведено 36 335 га. Вторым по обширности станет сектор жилой застройки – 14 682 га. Значительная территория отведена под промышленную зону – свыше 85 тыс. га, что позволит главному городу страны сохранить статус крупного индустриально-инновационного центра, средоточия высокотехнологичных и экологичных производств. Наконец, четвертую по территориальной величине часть столицы займет общественная застройка: административные здания, бизнес-центры, театры, школы, больницы. Для обеспечения статуса столицы, как по функциям, так и назначению, до 2030 года в Астане намечено построить ряд уникальных объектов, включая многофункциональный комплекс «Абу-Даби Плаза», научно-исследовательский кластер АОО «Назарбаев Университет», спортивно-рекреационную зону Майбалык. К перечню объектов культуры, которые еще предстоит возвести, следует отнести казахский и русский драматические театры, архитектурно-монументальный ансамбль «Мыңжылдық аллеясы», историко-археологический музей под открытым небом «Бозок», Национальный пантеон. Несомненно, излюбленным местом отдыха астанинцев и гостей города в будущем станут зоопарк, под который в генплане отведен участок в 50 га, ботанический сад площадью 84 га, а также аквапарк. При этом протяженность улиц и дорог вдвое превысит расстояние от Астаны до Алматы и составит свыше 2 380 км, причем только специально проложенные дорожки для велосипедистов – велобаны – превысят длину в 200 км. Восемь транспортных осей Маятниковые передвижения горожан в пределах 30–60-километровой зоны, дальние трудовые поездки, а также кратковременные выезды в зоны отдыха и дачные массивы определили формирование восьми структурных транспортных направлений (осей): Коргалжынское, Павлодарское, Кокшетауское, Костанайское, Карагандинское, Ерейментауское, Каркаралинское, Майбалыкское, – по которым согласно генплану сгруппированы системы «трех параллельных улиц»: одна центральная и две боковые. По оси центральной 6-полосной дороги выделена пара обособленных полос для двустороннего движения общественного транспорта, остальной ресурс проезжей части предназначен для проезда местных автомобилей с небольшими скоростями, а также под кратковременные парковки (вдоль полос общественного транспорта). Два боковых 3-полосных проезда будут использованы для одностороннего движения, соответственно к центру и от центра города, на каждом из них также предусматривается полоса для кратковременных парковок. При таком развитии улично-дорожная сеть будет отвечать главному критерию: ее связность станет максимально высокой, то есть соответствовать манхэттенскому стандарту grid city. Что касается собственно жилья, то в реновационных планах предусмотрено, что его основная концентрация так же, как и мест занятости горожан, пройдет вдоль транспортных структурных осей столицы. Многоэтажная застройка формируется в центральной части города, в границах улиц Хусейна бен Талала, Ш. Бейсековой, Акжол, а также вдоль восьми структурных осей с понижением этажности от центра к зеленым клиньям ландшафтно-рекреационной зоны на периферии. Из избушки в новый дом Несмотря на то что в Астане строительство новых – красивых и комфортных – зданий идет быстрыми темпами, ветхие и старые дома еще вносят диссонанс в архитектурный облик столицы. Причем таковые присутствуют как на правом – «историческом» – берегу, так и на левобережье, где дачные домики кое-где соседствуют с ультрасовременными небоскребами. Вспомнить хотя бы многострадальную «Жуковку» – район двухэтажек по улице Кенесары. На протяжении десятилетий их обитатели вынуждены были мало того что тесниться в крошечных каморках, так еще и пользоваться удобствами… на улице. Важная часть хозяйственной деятельности любого крупного города – снос устаревших зданий и ввод в эксплуатацию новой современной жилплощади. Не является исключением в этом отношении и казахстанская столица. Управление жилья Астаны в соответствии с программой «Нұрлы жер» осуществляет пилотный проект по сносу аварийного жилья. Ранее эта проблема была прописана в программе «Доступное жилье-2020». По словам заместителя руководителя ГУ «Управление жилья города Астаны» Асхата Елеужанова, проект имеет большое социальное значение. Под снос идут домостроения, находящиеся в крайне критическом состоянии, проживание в которых представляет угрозу для жизни людей. Новое жилье предоставляется по принципу равнозначной площади, то есть квадрат на квадрат. Как сообщила пресс-служба акимата Астаны, с 2013 по 2016 год в столице было снесено 117 аварийных домов, 1 570 семей получили новое благоустроенное жилье. В текущем году запланировано переселение жителей еще 111 «развалюх», обитатели 75 из них уже перевозят свои вещи в новостройки левобережья. Под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем – свыше 61%, год постройки которых варьируется с 1940-го по 1980-й. Они расположены в основном на правом берегу города, на проспектах Женис, Абая, Тлендиева, улицах Есенберлина, Гете, Кутпанова, Чехоева, Шынтас, Кеменгерулы, Акбидай, Тайбурыл, Кенесары, Ломоносова, Аккум, Брусиловского и других. Кстати, на месте вышеупомянутой «Жуковки» по генплану должны появиться уютные зеленые скверы. Только на строительство нового жилья взамен ветхого уполномоченной акиматом организации ТОО «Елорда даму» выделено 40 млрд тенге. Реновация в стиле hi-tech По информации, предоставленной НИПИ «Астанагенплан», на месте прежних предприятий советской поры, коммунально-складских объектов, ветхого малоэтажного жилья в центральной части города предусматривается строительство высоток (выше 17 этажей), обеспечивающих четкую планировочную и объемно-пространственную ориентацию в пределах столичной территории. Следует отметить, что в соответствии с генпланом этим градостроительным каркасом Астаны город будет разделен на семь планировочных районов. Расскажем лишь о некоторых из них. Первый (центральный) планировочный район представляет собой исторический центр Астаны. Он ограничен общегородскими магистралями непрерывного движения – улицами Бейсековой, Акжол, а также рекой Есиль. Его площадь – 5 535 га. На основных магистральных улицах данного района – проспектах Богенбай-батыра, Сарыарка, Республики, улицах Асана Қайғы, Кенесары, проспектах Тәуелсіздік, Абылай-хана, Момышұлы, Кошкарбаева – будет сформирована многоэтажная застройка, снижающаяся от центра к периферии. В границах улиц Валиханова, Кенесары, Жиенкуловой, Сембинова после сноса ветхого жилья планируется возведение жилых зданий в 10–17 этажей вместе с объектами культурно-бытового назначения. Аналогичные высотки возникнут на месте сносимых предприятий, технопарка, гаражных кооперативов «Южный» и «Степной», коммунально-складских объектов, ветхого малоэтажного жилья, в центральной части города и на юго-восток. Центрами района являются набережная Есиля и район старой площади. Именно в этом районе планируется строительство упомянутых выше казахского и русского драмтеатров, архитектурного монументального ансамбля «Мыңжылдық аллеясы». Второй (центральный) район охватывает новый административный центр, ограниченный общегородскими магистралями непрерывного движения – улицами Бейсековой и Хусейна бен Талала, а также руслом реки Есиль. Его площадь – 4 531 га. Новый въезд в столицу Казахстана из аэропорта по проспекту Мәңгілік Ел, на котором расположены резиденция Президента РК «Акорда», Дом министерств, Мажилис, Сенат, Верховный суд, по сути, является «правительственным въездом». Анализируя мировой опыт лучших городов в данном аспекте, Мәңгілік Ел предлагается превратить в широкий проспект для торжественных шествий с выделением одного из главнейших узлов – площади Триумфальной арки, посвященной 20-летию Независимости РК. Застройка улицы будет осуществлена 7-этажными зданиями жилого и административного назначения. Используемые материалы для строительства – гранит, мрамор, травертин, металл, бронза, фибробетон. …Таким образом, можно сказать, что формирование современного полицентричного мегаполиса заключается в создании комфортных жилищных условий и соответствующих возможностей для работы, образования и отдыха в каждом из столичных районов. Астана должна превратиться не просто в единый город, но в сообщество нескольких планировочных районов. Причем каждый из них будет иметь свой общественный центр, места работы и отдыха, торговые центры, парковые территории и транспортную связь с остальными частями. Модель мегаполиса с единым социально-экономическим и культурным центром перестала быть единственно возможной. Полицентричность – не только принцип градостроительного устройства, так существуют и функционируют человеческие сообщества. Новые центры станут жизнеспособными, если будут функциональны и надежно связаны между собой.