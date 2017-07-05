Градостроительный каркас столицы Асель Муканова, Юрий Фоменко

Среди других индикативных показателей следует привести уровень обеспеченности горожан жилой площадью. Ожидается, что к 2030 году она в среднем достигнет вполне комфортной величины – 30 квадратных метров на человека. По крайней мере во многом исходя из этого показателя и создавался Генеральный план развития Астаны до 2030 года.



Конечно, местоположение выставочного комплекса ­«ЭКСПО-2017», дислокация нового железнодорожного вокзала, маршрут малой кольцевой магистрали оказали существенное влияние на векторы реновации главного города страны, тем не менее индикативные параметры этого процесса, как и принципы, остались неизменными.



Если говорить об основных технико-экономических показателях, то территория столицы на сегодня превышает 71 тыс. га при численности жителей (с перспективой до 2030 года) – 1 млн 220 тыс. человек и плотности населения в среднем 44 человека на один гектар.



По принципу золотого сечения



В генплане, в который, согласно протоколу совещания с участием Президента РК от 22 апреля 2013 года, научно-исследовательским проектным институтом (НИПИ) «Астанагенплан» были внесены соответствующие изменения, удельный вес столичной территории распределен по принципу золотого сечения.



Больше всего в Астане будет так называемых рекреационных площадей (мест для отдыха, прогулок, общения на свежем воздухе), под которые отведено 36 335 га. Вторым по обширности станет сектор жилой застройки – 14 682 га. Значительная территория отведена под промышленную зону – свыше 85 тыс. га, что позволит главному городу страны сохранить статус крупного индустриально-инновационного центра, средоточия высокотехнологичных и экологичных производств. Наконец, четвертую по территориальной величине часть столицы займет общественная застройка: административные здания, бизнес-центры, театры, школы, больницы.



Для обеспечения статуса столицы, как по функциям, так и назначению, до 2030 года в Астане намечено построить ряд уникальных объектов, включая многофунк­циональный комплекс «Абу-Даби Плаза», научно-исследовательский кластер АОО «Назарбаев Университет», спортивно-рекреа­ционную зону Майбалык.



К перечню объектов культуры, которые еще предстоит возвес­ти, следует отнести казахский и русский драматические театры, архитектурно-монументальный ансамбль «Мыңжылдық аллеясы», историко-археологический музей под открытым небом «Бозок», Национальный пантеон.



Несомненно, излюбленным мес­том отдыха астанинцев и гостей города в будущем станут зоопарк, под который в генплане отведен участок в 50 га, ботанический сад площадью 84 га, а также аквапарк. При этом протяженность улиц и дорог вдвое превысит расстояние от Астаны до Алматы и составит свыше 2 380 км, причем только специально проложенные дорожки для велосипедистов – велобаны – превысят длину в 200 км.



Восемь транспортных осей



Маятниковые передвижения горожан в пределах 30–60-километровой зоны, дальние трудовые поездки, а также кратковременные выезды в зоны отдыха и дачные массивы определили формирование восьми структурных транспортных направлений (осей): Коргалжынское, Павлодарское, Кокшетауское, Костанайское, Карагандинское, Ерейментауское, Каркаралинское, Майбалыкское, – по которым согласно генплану сгруппированы системы «трех параллельных улиц»: одна центральная и две боковые.



По оси центральной 6-полосной дороги выделена пара обособленных полос для двустороннего движения общественного транспорта, остальной ресурс проезжей части предназначен для проезда местных автомобилей с небольшими скоростями, а также под кратко­временные парковки (вдоль полос общественного транспорта).



Два боковых 3-полосных проез­да будут использованы для одностороннего движения, соответственно к центру и от центра города, на каждом из них также предусмат­ривается полоса для кратковременных парковок. При таком развитии улично-дорожная сеть будет отвечать главному критерию: ее связность станет максимально высокой, то есть соответствовать манхэттенскому стандарту grid city.



Что касается собственно жилья, то в реновационных планах пре­дусмотрено, что его основная концентрация так же, как и мест занятости горожан, пройдет вдоль транспортных структурных осей столицы. Многоэтажная застройка формируется в центральной части города, в границах улиц Хусейна бен Талала, Ш. Бейсековой, Акжол, а также вдоль восьми структурных осей с понижением этажности от центра к зеленым клиньям ландшафтно-рекреационной зоны на периферии.



Из избушки в новый дом



Несмотря на то что в Астане строительство новых – красивых и комфортных – зданий идет быст­рыми темпами, ветхие и старые дома еще вносят диссонанс в архитектурный облик столицы. Причем таковые присутствуют как на правом – «историческом» – берегу, так и на левобережье, где дачные домики кое-где соседствуют с ульт­расовременными небоскребами.



Вспомнить хотя бы многострадальную «Жуковку» – район двух­этажек по улице Кенесары. На протяжении десятилетий их оби­татели вынуждены были мало того что тесниться в крошечных каморках, так еще и пользоваться удобствами… на улице.



Важная часть хозяйственной деятельности любого крупного города – снос устаревших зданий и ввод в эксплуатацию новой современной жилплощади. Не является исключением в этом отношении и казахстанская столица. Управление жилья Астаны в соответствии с программой «Нұрлы жер» осуществляет пилотный проект по сносу аварийного жилья. Ранее эта проблема была прописана в программе «Доступное жилье-2020».



По словам заместителя руководителя ГУ «Управление жилья города Астаны» Асхата Елеужанова, проект имеет большое со­циальное значение. Под снос идут домостроения, находящиеся в крайне критическом состоянии, проживание в которых представляет угрозу для жизни людей. Новое жилье предоставляется по принципу равнозначной площади, то есть квадрат на квадрат.



Как сообщила пресс-служба акимата Астаны, с 2013 по 2016 год в столице было снесено 117 аварийных домов, 1 570 семей получили новое благоустроенное жилье. В текущем году запланировано переселение жителей еще 111 «развалюх», обитатели 75 из них уже перевозят свои вещи в новостройки левобережья.



Под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем – свыше 61%, год постройки которых варьируется с 1940-го по 1980-й. Они расположены в основном на правом берегу города, на проспектах Женис, Абая, Тлендиева, улицах Есенберлина, Гете, Кутпанова, Чехоева, Шынтас, Кеменгерулы, Акбидай, Тайбурыл, Кенесары, Ломоносова, Аккум, Брусиловского и других. Кстати, на мес­те вышеупомянутой «Жуковки» по генплану должны появиться уютные зеленые скверы. Только на строительство нового жилья взамен ветхого уполномоченной акиматом организации ТОО «Елорда даму» выделено 40 млрд тенге.



Реновация в стиле hi-tech



По информации, предоставленной НИПИ «Астанагенплан», на месте прежних предприятий советской поры, коммунально-складских объектов, ветхого малоэтажного жилья в центральной части города предусматривается строительство высоток (выше 17 этажей), обеспечивающих четкую планировочную и объемно-пространственную ориентацию в пределах столичной территории.



Следует отметить, что в соответствии с генпланом этим градостроительным каркасом Астаны город будет разделен на семь планировочных районов. Расскажем лишь о некоторых из них. Первый (центральный) планировочный район представляет собой исторический центр Астаны. Он ограничен общегородскими магистралями непрерывного движения – улицами Бейсековой, Акжол, а также рекой Есиль. Его площадь – 5 535 га. На основных магистральных улицах данного района – проспектах Богенбай-батыра, Сарыарка, Республики, улицах Асана Қайғы, Кенесары, прос­пектах Тәуелсіздік, Абылай-хана, Момышұлы, Кошкарбаева – будет сформирована многоэтажная застройка, снижающаяся от центра к периферии.



В границах улиц Валиханова, Кенесары, Жиенкуловой, Сембинова после сноса ветхого жилья планируется возведение жилых зданий в 10–17 этажей вместе с объектами культурно-бытового назначения. Аналогичные высотки возникнут на месте сносимых предприятий, технопарка, гаражных кооперативов «Южный» и «Степной», коммунально-складских объектов, ветхого малоэтажного жилья, в центральной части города и на юго-восток.



Центрами района являются набережная Есиля и район старой площади. Именно в этом районе планируется строительство упомянутых выше казахского и русского драмтеатров, архитектурного монументального ансамбля «Мыңжылдық аллеясы».



Второй (центральный) район охватывает новый административный центр, ограниченный общегородскими магистралями непрерывного движения – улицами Бейсековой и Хусейна бен Талала, а также руслом реки Есиль. Его площадь – 4 531 га.



Новый въезд в столицу Казахстана из аэропорта по проспекту Мәңгілік Ел, на котором расположены резиденция Президента РК «Акорда», Дом министерств, Мажилис, Сенат, Верховный суд, по сути, является «правительст­венным въездом». Анализируя мировой опыт лучших городов в данном аспекте, Мәңгілік Ел предлагается превратить в широкий проспект для торжественных шествий с выделением одного из главнейших узлов – площади Триумфальной арки, посвященной 20-летию Независимости РК. Застройка улицы будет осуществлена 7-этажными зданиями жилого и административного назначения. Используемые материалы для строительства – гранит, мрамор, травертин, металл, бронза, фибробетон.



…Таким образом, можно сказать, что формирование современного полицентричного мегаполиса заключается в создании комфорт­ных жилищных условий и соответствующих возможностей для работы, образования и отдыха в каждом из столичных районов. Астана должна превратиться не просто в единый город, но в сообщество нескольких планировочных районов. Причем каждый из них будет иметь свой общественный центр, места работы и отдыха, торговые центры, парковые территории и транспортную связь с остальными частями.



Модель мегаполиса с единым социально-экономическим и культурным центром перестала быть единственно возможной. Полицентричность – не только принцип градостроительного устройства, так существуют и функционируют человеческие сообщества. Новые центры станут жизнеспособными, если будут функциональны и надежно связаны между собой.