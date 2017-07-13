Граду сельчанин не рад

Крупные градины в буквальном смысле засыпали огороды сельчан, оказавшиеся в эпицентре грозового фронта, похоронив их надежды на весомый урожай. Осадки сбили листья и плоды с деревьев, повредили крыши некоторых домов. Пресс-служба департамента по ЧС ЗКО сообщила: жертв и пострадавших нет. А руководство района уже подсчитывает убытки, нанесенные местным жителям.

Самое интересное, что никаких штормовых предупреждений от уполномоченных органов о возможном ухудшении погоды не поступало. В областном центре, находящемся в 20 км от села, в это время шел сильный дождь с грозой.